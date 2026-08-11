В соцсетях появились призывы к новому массовому переходу границы Марокко и испанского анклава Сеута, несмотря на гибель около 100 человек во время предыдущей попытки в конце июля. Об этом сообщает BBC.

Журналисты обнаружили десятки публикаций в группах Facebook* и аккаунтах Instagram*, призывающих к повторному пересечению границы в середине августа. Некоторые из групп насчитывали более 100 тыс. участников, а отдельные посты набирали тысячи лайков.

В них также содержались объявления о продаже плавательного снаряжения, включая гидроскутеры, и распространялась ложная информация — например, о том, что граница открыта или что 5 тысяч нелегалов уже получили право остаться в Испании.

Корпорация Meta* удалила несколько групп и аккаунтов после запроса BBC. В компании заявили, что отслеживают ситуацию в реальном времени и удаляют контент, связанный с торговлей людьми. Однако правозащитники считают эти меры недостаточными.

Президент Северного наблюдательного совета по правам человека Мохамед Бен Айсса заявил, что Facebook* и марокканские власти должны делать больше для противодействия онлайн-кампаниям, которые подталкивают молодежь к опасным действиям.

По его словам, повторение недавней истории с массовым прорывом границы будет сложным, так как испанские и марокканские власти знают о подобных планах и готовятся. Однако любая попытка может привести к смертельным столкновениям, предупредил правозащитник.

Испанское МВД подтвердило, что следит за активностью в соцсетях и тесно сотрудничает с Марокко. Ведомство заявило, что готово развернуть необходимые ресурсы для реагирования на возможные события в ближайшие дни.

В то же время в группах продолжают публиковать сообщения, призывающие к скоординированным действиям. Один из пользователей написал:

«Всё пересечем, если будет на то воля Божья».

Массовый прорыв нелегалов в Сеуту произошел 31 июля, когда, по данным испанских властей, около 72 тысяч мигрантов попытались попасть в анклав вплавь или через пограничный забор. В ходе этих событий погибли около 100 человек, десятки пропали без вести.

В результате штурма границы в Сеуте остаются от 3 до 5 тысяч человек, однако их статус не определен, и основания для предоставления убежища у них отсутствуют.

В ответ на кризис испанские власти установили 500-метровый плавучий барьер в районе пограничного перехода Тарахаль. МВД Испании усилило контроль на границе, а марокканские власти, по данным СМИ, задержали сотни человек, пытавшихся пересечь границу в первые дни августа.

Конфликт также привел к дипломатическому напряжению между Мадридом и Рабатом: Марокко обвинило Испанию в неспособности контролировать свои границы, а испанский МИД заявил, что трагедия стала результатом преднамеренного ослабления контроля со стороны марокканских пограничников.

Евросоюз, в свою очередь, пообещал выделить €30 млн на усиление охраны внешних границ и поддержку пограничной службы Frontex в регионе.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности