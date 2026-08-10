Жителей Белгородской области можно было бы переселять на добровольной основе из приграничья в более безопасные районы России. Такую идею в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, главное сейчас — безопасность людей. «Может быть, переселить их в пустующие дома, которые есть в глубине территории Российской Федерации. У нас полно пустующих домов, в том числе на продажу», — сказал депутат.

Он добавил, что согласившихся на переезд можно было бы вывезти из опасных районов, а жилищный вопрос решать позже. «Для них даже дома построить где-то поглубже», — уточнил Колесник.

10 августа врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали регион. По его данным, противник семь раз применил артиллерию и еще семь раз «семь раз сбрасывал взрывчатку с дронов. Удары пришлись по Белгороду, а также по 10 округам.

Как уточнил Шуваев, силы ПВО сбили и подавили 225 беспилотников. Погибли четыре человека, еще пять получили ранения. Четверо пострадавших госпитализированы.