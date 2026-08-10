Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил иск внепарламентской партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» на сентябрьских выборах. Об этом сообщает РБК.

Юристы партии «Родина» просили признать незаконной регистрацию «Яблока» на выборах в Госдуму: по их мнению, партия нарушила законодательство об интеллектуальной собственности. Представитель прокуратуры и ЦИК поддерживали иск.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, выступая в суде, отметил, что за всю историю России до сих пор ни разу не снимали с выборов уже зарегистрированную для участия партию.

Он напомнил, что Центризбирком единогласно принял решение о регистрации федерального списка «Яблока», и глава ЦИК Элла Памфилова доложила об этом президенту России Владимиру Путину.

«Нет никаких оснований для снятия партии с выборов. Все документы были проверены ЦИК, решение о допуске было принято единогласно», — подчеркнул Рыбаков на заседании.

Он отметил, что Минюст РФ не раз проверял «Яблоко» на предмет различных нарушений, но ни разу их не выявил. По словам Рыбакова, исковое заявление содержит выводы «абсурдного» характера.

«Истец пытается вменить нам в вину сам факт того, что наша программа отличается от программ других партий, что мы критикуем их политический курс и открыто заявляем о необходимости мирных перемен», — отметил лидер партии.

Он пояснил, что в исковом заявлении лозунг «Яблока» — «За мир и перемены» — представлен как унижающий достоинство сторонников других партий, которые претендуют на места в девятом созыве Госдумы.

«Если следовать логике истца, то выборы в России нужно объявить вне закона, так как любая агитация — это споры и критика с оппонентом», — сделал вывод Рыбаков.

Представители «Яблока» пообещали обжаловать решение суда и добавили, что работа партии будет продолжена. Заседание продлилось около семи часов.

Также во время заседания было представлено интервью основателя «Яблока» Григория Явлинского, где цитировалась строчка из песни Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце». Истцы утверждали, что текст песни использован без согласия авторов, однако Рыбаков отметил, что разрешение было получено. Сын Островского Михаил подтвердил РБК заявление Рыбакова.

Кто и как подал иск

О поступившем в суд исковом заявлении сообщил 7 августа лидер «Родины», депутат Госдумы в составе фракции ЛДПР Алексей Журавлев. Он назвал «Яблоко» «национальными предателями», обвинив их в «работе на Запад», близости к «западным ценностям» и желании «капитуляции» России.

По словам Журавлева, в своем иске «Родина» указала на «массу нарушений», связанных с финансированием «из иностранных источников».

Пресс-служба «Яблока» в ответ заявила, что обратится в суд в связи с «клеветническими высказываниями» в адрес партии.

Ранее «Родина» смогла через ВС региональной юрисдикции добиться снятия кандидатов от «Яблока» с выборов в заксобрание Карелии.

Глава фракции «Яблока» в этом заксобрании Эмилия Слабунова в беседе с RTVI высказала мнение, что судебные иски «Родины» связаны не с содержательными претензиями, а с намерением «снимать всех, кто не они».

Регистрация партий на выборах в Госдуму

ЦИК РФ зарегистрировал список «Яблока» для участия в выборах в Госдуму 29 июля. В него вошли 269 кандидатов, список разделен на 70 региональных групп, еще 135 представителей партии заявлены на выборы по одномандатным округам.

После регистрации кандидатов от «Яблока» с критикой в его адрес выступили лидеры всех думских партий: Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Алексей Нечаев («Новые люди»).

По итогам жеребьевки «Яблоко» получило второй порядковый номер в бюллетене — следом за «Единой Россией». Комментируя это, Рыбаков заявил, что теперь выбор для россиян сводится к этим двум партиям.