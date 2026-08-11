Двухпартийная группа конгрессменов США внесла в Палату представителей законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Ранее в августе документ был одобрен Сенатом подавляющим большинством голосов — 86 против 11.

«Сегодня я представил в Палате представителей Закон о санкциях в отношении России и Ирана от 2026 года вместе со Стени Хойером и 16 коллегами», — написал республиканец Майкл Маккол в соцсети.

Как отмечает The Hill, текст законопроекта в Палате представителей полностью соответствует сенатской версии. При этом голосование по документу, вероятно, состоится не раньше осени: сейчас нижняя палата Конгресса находится на каникулах, и вернуться к работе она должна в сентябре.

Законопроект предусматривает сохранение санкций против российских руководителей и крупных бизнесменов, а также ограничения в отношении государственных предприятий и иностранных компаний, которые, по мнению американских властей, поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Одно из ключевых положений документа дает президенту США возможность вводить пошлины до 100% на товары из пяти крупнейших стран — покупателей российской нефти и газа. В их числе, в частности, Китай и Индия. Определять конкретный размер пошлин предполагается поручить торговому представителю США Джеймисону Гриру. Документ также предусматривает возможность установить пошлину в размере до 500% на российские товары, импортируемые в США.

Сенат ранее отклонил поправку, которая запрещала бы администрации США вводить дополнительные пошлины против стран, покупающих российские нефть и газ.

Законопроект также продлевает до 2031 года действие закона о санкциях против Ирана, принятого в 1996 году. Кроме того, он предусматривает возможность введения вторичных санкций против иностранных компаний, ведущих бизнес с Ираном.

Сенат начал рассматривать законопроект 28 июля — в день похорон одного из его авторов, сенатора-республиканца Линдси Грэма*. После этого документ прошел два процедурных голосования.

В Палате представителей перспективы законопроекта остаются менее определенными. Как отмечают американские СМИ, часть демократов считает, что документ может использоваться Белым домом не только для давления на Россию, но и как инструмент для введения высоких пошлин против других стран. Поэтому при рассмотрении в текст могут внести значительное число поправок, а само обсуждение затянется.

В итоге законопроекту еще предстоит пройти Палату представителей и получить подпись президента США.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов