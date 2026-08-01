Почти 70 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу между Марокко и испанским полуанклавом Сеута на севере Африки. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Испании. Около 70 тыс. мигрантов покинули город, но к нормальной жизни он еще не вернулся. Что там происходит и как кризис вбил клин между Испанией и ЕС ― в материале RTVI.

За последние 30 часов из Сеуты в Марокко вернулось около 70 тысяч человек, сообщает EFE со ссылкой на источники в полиции. Эта цифра включает тех, кто прибыл в город до массового наплыва мигрантов, а также тех, кто неоднократно пересекал границу в последние дни, уточняет агентство.

По данным МВД Испании, 67 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу по морю. Часть мигрантов утонули, другие погибли в давке, перелезая через волнорез и пограничный забор. Извлечение тел из воды продолжается, пишет El País.

В субботу полиция начала устанавливать плавучий 500-метровый барьер с метровой подводной частью на границе между Сеутой и Марокко. Суда Гражданской гвардии будут патрулировать район по каналу между барьерами.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что жизнь в городе еще не вернулась в русло, поскольку там остается «несколько тысяч» нелегальных мигрантов. Нынешнюю ситуацию он назвал одним из самых критических и сложных моментов в новейшей истории полуанклава.

«Среди населения Сеуты по-прежнему царит атмосфера тревоги и беспокойства», — отметил Вивас.

В Марокко после столкновений на границе 70 человек арестованы по обвинениям в покушении на убийство, поджоге и нанесении ущерба государственной и частной собственности.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка назвал события в Сеуте нападением на территориальную целостность Испании и ее полуанклава. По его словам, действия правительства в сотрудничестве с Марокко изменили ситуацию «за 24 часа».

Глава МВД подчеркнул, что у тех, кто незаконно въехал в Сеуту, нет возможности легализоваться. Вслед за премьер-министром Испании Педро Санчесом он обвинил в создавшемся кризисе мафию, которая занимается торговлей людьми.

По версии правительства, в соцсетях распространялась ошибочная интерпретация решения Верховного суда Испании о том, что перехваченные в море нелегалы не могут быть немедленно депортированы.

Гранде-Марласка добавил, что испанские спецслужбы не получали никаких предупреждений о надвигающемся кризисе. Министр назвал Марокко «абсолютно надежным партнером», который «не представляет угрозы для Сеуты и остальной Испании».

Газета Telegraph ранее писала со ссылкой на источники, что западная разведка подозревает Марокко в причастности к наплыву мигрантов в Сеуту из-за недовольства газовыми сделками Испании с Алжиром. Испанские власти отрицают участие Марокко в организации кризиса.

Санчес пожаловался на критиков в ЕС

Премьер Испании Педро Санчес указал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на «эгоистичную» реакцию некоторых европейских лидеров на миграционный кризис в Сеуте. Обращение публикует El País.

Премьер заявил, что его правительство менее чем за 48 часов смогло восстановить контроль над границей, вернуть обратно почти всех нелегальных мигрантов и не допустить их проникновения в ЕС.

Санчес подчеркнул, что Испания является одной из наименее проницаемых внешних границ ЕС, хотя единственная из стран блока имеет сухопутную границу с Африкой. Он также напомнил, что Мадрид помогал другим государствам ЕС во время миграционных кризисов 2021 и 2023 годов.

Однако Испания в подобной ситуации подверглась нападкам со стороны некоторых членов Евросоюза, призвавших временно исключить страну из Шенгенской зоны, посетовал Санчес. Такая позиция, по словам премьера, продиктована «предрассудками, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами».

«В нынешней международной обстановке Евросоюз не может позволить себе подобную эгоистичную, разделяющую и противоправную реакцию», — заявил политик.

Он потребовал созвать экстренное совещание министров внутренних дел стран блока, чтобы выработать общий подход к подобным ситуациям.

Лидеры 22 стран обратились к руководству ЕС с аналогичным предложением, заявив о необходимости согласовать общие меры реагирования на ситуацию в Сеуте. В письме говорится, что Испании нужно оказать поддержку, чтобы восстановить эффективный контроль над внешней границей ЕС и предотвратить ее незаконное пересечение в будущем.

По мнению авторов обращения, к резкому наплыву мигрантов в Сеуту привело недавнее решение Верховного суда Испании: оно гласит, что власти полуанклава не могут немедленно депортировать перехваченных в море нелегалов без соблюдения формальных процедур.

Судебное решение «было использовано для организации этой атаки и злоупотребления нашей системой миграции и предоставления убежища», заявили лидеры 22 стран ЕС.

При этом они приветствовали действия Испании и Марокко по скорейшему возвращению нелегалов на родину, а также признали, что случаев незаконного проникновения мигрантов на континент через Сеуту не было.

Среди подписавших письмо ― канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, лидеры стран Балтии, Венгрии, Словакии, Нидерландов, Греции, Чехии, Финляндии, Бельгии, Австрии.