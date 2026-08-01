Беспрецедентный наплыв десятков тысяч мигрантов в Сеуту, автономный город Испании на североафриканском побережье, свидетельствует о кризисе Шенгенской системы и фактическом «попустительстве Мадрида» при проведении миграционной политики. Такое мнение RTVI высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Шенген — ценное достижение для законопослушных граждан, но одновременно и бесценный подарок для преступников. Эту систему следует реформировать <…> Необходимо вновь ввести выборочный пограничный контроль, а границы снова должны рассматриваться как инструмент, способный внести реальный вклад в обеспечение национальной безопасности», — заявил Картайзер RTVI.

По словам евродепутата, Шенгенская зона уже некоторое время находится под угрозой, а недостатки системы свободного передвижения провоцируют растущее недовольство внутри ЕС.

Картайзер подчеркнул, что миграционная политика Мадрида стала причиной нынешнего кризиса. Он напомнил про недавнюю легализацию испанским правительством 500 тысяч мигрантов и решение Верховного суда об отмене немедленного возвращения нелегалов, пытающихся попасть в страну вплавь.

«Несмотря на заявления испанских властей о том, что сотрудничество с Марокко остается на хорошем уровне, они сами создали внутри страны факторы, привлекающие нелегальных мигрантов», — добавил собеседник RTVI.

Итальянское агентство ANSA сообщило вечером 31 июля, что МВД Италии временно вводит пограничный контроль для граждан третьих стран, прибывающих из Испании.

Тем временем Франция направила четыре мобильных подразделения, самолеты и беспилотники на границу с Испанией, сообщил президент республики Эммануюль Макрон.

«Еще вчера я поручил министру внутренних дел при необходимости усилить контроль на нашей границе с Испанией. Развернуты четыре мобильных подразделения, самолеты и беспилотники», — написал Макрон 31 июля на своей официальной странице в соцсети Х.

Вечером 31 июля более 48 тысяч мигрантов из 50 тысяч, ранее незаконно проникнувших в Сеуту, вернулись в Марокко, сообщило испанское агентство EFE со ссылкой на МВД страны. В числе причин приводятся соглашение между Мадридом и Рабатом по урегулированию ситуации, а также отсутствие открытых магазинов, торговых центров и заведений общественного питания.