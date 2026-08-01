Датская принцесса Изабелла — 19-летняя дочь короля Фредерика X и королевы Марии — отказалась от зарплаты и пособий, которые ей причитаются во время прохождения службы в армии. Об этом сообщает местный таблоид B.T. со ссылкой на семью монарха.

Изабелла, вторая из четырех детей королевской четы, с 3 августа начнет 11-месячную службу в гвардейском гусарском полку в коммуне Слагельсе. Она станет одной из первых, кто пройдет длительную военную службу, согласно решению датского парламента в рамках соглашения об обороне на 2024-2033 годы.

Обычное содержание военнообязанного во время прохождения службы составляет 9034,17 кроны в месяц (около $1,39 тыс.). Дополнительно армия выплачивает ему пособие на проживание в размере 277 крон ($42,65) в день, которое не облагается налогом.

Ранее в гвардейском полку отслужил старший брат Изабеллы кронпринц Кристиан. Он также отказался от зарплаты и пособия от вооруженных сил.

Кроме того, королевский дом решил, что никто из детей, кроме наследного принца, не будет получать апанаж — денежное содержание, положенное членам монаршей семьи. Кристиану разрешили получать апанаж только после того, как у него появятся собственная свита и персонал.