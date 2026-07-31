«Яблоко» не может быть спойлером «Новых людей» — информацию об этом распространяют люди, которые работают с «Новыми людьми». Об этом в беседе с RTVI заявил член федерального политкомитета «Яблока», представитель партии в ЦИК Иван Большаков.

Это утверждение стало ответом на оценку политолога, президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова. Ранее в разговоре с RTVI тот предположил, что после регистрации на выборах в Госдуму «Яблоко» оттянет часть голосов у «Новых людей» и в парламент не пройдет.

По словам Большакова, Гращенков является идеологом «Новых людей» и участвует в мероприятиях партии.

«Поэтому странно опираться на его позицию в отношении других политических сил и считать ее экспертной и нейтральной», — сказал он.

Спойлером «искусственного образования, которое создано чиновниками и политтехнологами», гражданская партия быть не может, заявил представитель «Яблока».

«У «Яблока» есть четкая позиция в отношении СВО и всего политического курса. Партия выступает за соглашение о прекращении огня и за прекращение преследований по политическим мотивам», — сказал Большаков.

Он отметил, что «Новые люди» занимают противоположную позицию, и в качестве доказательства привел голосования фракции в Госдуме.

«Лидеры «Новых людей» в целом поддерживают происходящее. И здесь достаточно посмотреть на выступление Нечаева на встречах с президентом или на то, как голосует фракция «Новые люди» в Госдуме, где они поддерживают, например, законы об ответственности за дискредитацию армии, распространение фейков, за лишение гражданских прав иноагентов, за уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций. Даже закон о навязывании мессенджера MAX депутаты «Новых людей» в Думе поддержали», — перечислил он.

«Искренняя, последовательная и предельно ясная политическая позиция «Яблока» не может сопоставляться с ситуативными, утилитарными высказываниями или голосованием одной из парламентских партий и считаться спойлерской по отношению к ней», — заключил Большаков.

Причины, по которым партию допустили к выборам, «Яблоко» не разбирает, добавил он.

«Мы специально не анализируем, по какой причине «Яблоко» допускают на выборы или не допускают. Просто у Центральной избирательной комиссии не было никакого иного решения, кроме как нас зарегистрировать», — сказал представитель партии.

Документы «Яблоко» подготовило в соответствии с законом, а технические замечания исправило, отметил Большаков.

«Мы партия, которая существует уже больше тридцати лет, мы участвуем во всех парламентских выборах, знаем, как это делать, и поэтому просто продолжаем делать свое дело, и будь что будет», — сказал он.

Партия рассчитывает преодолеть пятипроцентный барьер, отметил собеседник RTVI.

«Мы видим запрос людей на мир, на прекращение огня, на нормализацию ситуации, на прекращение блокировок интернета, на прекращение навязывания сверху со стороны государства того, что делать людям и как им жить в собственной, личной, гражданской жизни», — перечислил Большаков.

Поддержка «Яблока» растет в интернете, а опросы ФОМ и ВЦИОМ показывают тренд на ее увеличение, утверждает он.

«Мы оцениваем, что сейчас мы находимся на грани прохождения пятипроцентного барьера. И надеемся, что за время кампании мы еще больше свой результат усилим и пройдем в Госдуму», — сказал он.

ЦИК зарегистрировал федеральный список «Яблока» 29 июля. В него вошли 269 кандидатов, список разделен на 70 региональных групп, еще 135 представителей партии идут на выборы по одномандатным округам.

Гращенков в разговоре с RTVI оценивал рейтинг «Яблока» примерно в 1% и говорил, что за время кампании партия вряд ли поднимется выше 3%, при этом но сможет претендовать на государственное финансирование.