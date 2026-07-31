Для провоза бензина и дизельного топлива через Крымский мост с 4 августа будут установлены новые правила. Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Топливо можно будет перевозить только в специальных канистрах из алюминия, стали или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени.

Объем одной канистры должен составлять не более 40 литров, а заполнение — не более 95% ввиду теплового расширения топлива. Общий лимит для провоза останется прежним — до 200 литров на один автомобиль.

Используемые для транспортировки канистры должны быть неповрежденными, герметично закрытыми и без подтеков топлива. Перевозка топлива в пяти- и десятилитровых бутылях из-под воды, ПЭТ-бутылках, таре от мочевины или бытовой химии, а также самодельных емкостях будет запрещена.

«Несоответствующая тара означает недопуск на мост, пустят на досмотр только после устранения нарушений», — отметил советник главы Крыма.

Крючков сослался на заявление сотрудников транспортных и специальных служб о том, что при высокой температуре неподходящие емкости деформируются, пропускают пары и накапливают статику, что грозит пожаром.

«Такие случаи уже приводили к возгораниям автомобилей», — добавил он.

В случае перевозки топлива в емкостях, которые не просвечиваются фонарем на досмотре, их необходимо будет проверить на интроскопе, так как ранее фиксировались случаи, когда люди пытались перевезти таким образом опасные предметы.

Помимо этого, будет введен запрет на одновременную перевозку топлива в канистрах и больших газовых баллонах. Канистры разрешено перевозить в автомобилях с газобаллонным оборудованием (ГБО) и туристическими баллонами до пяти литров. Лимит для перевозки газа без канистр с топливом будет ограничен объемом в 100 литров.

«В связи с энергетической ситуацией через мост разрешена перевозка бытовых бензиновых/ДТ/газовых генераторов, домашних пауэрбанков-электростанций (досмотр через ленту интроскопа или сканер ИДК в зависимости от размеров)», — написал Крючков.

Он также сообщил, что по указанию спецслужб через мост будет разрешено провозить до 200 кг таких сыпучих материалов, как цемент или сахар.