В России на фоне дефицита бюджета хотят ужесточить контроль за налоговыми льготами, отрезав от них часть компаний, узнали «Известия». Подготовленный Минфином проект может быть связан с тем, что власти обещали больше не поднимать налоги, пишет издание.

Главное изменение коснется компаний, работающих на российских территориях с особым статусом и льготными экономическими условиями. Речь идет о территориях опережающего развития (ТОР) и особых экономических зонах (ОЭЗ). Их резидентов обяжут внедрить централизованную автоматизированную систему Федеральной налоговой службы (ФНС) «Налог-3», благодаря которой надзорные органы смогут в реальном времени получать доступ к данным.

Как считают в Минфине, такое отслеживание позволит лучше оценивать эффективность действия налоговых льгот — насколько оправданно их предоставление компаниям с учетом расходов, которые несет государство.

Среди планируемых ведомством мер также предусмотрен единый срок подачи отчетности в ФНС — до 30 декабря.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин пояснил газете, что льготы для бизнеса ежегодно «съедают несколько десятков миллиардов рублей» из бюджета, который сегодня находится «в остром дефиците».

Только за первое полугодие 2026-го дефицит достиг 5,7 трлн рублей, хотя изначально было заложено 3,7 трлн на весь год, отмечается в публикации.

«При таком масштабе льгот государству критически важно понимать, выполняют ли резиденты обязательства. Или используют статус как чистую налоговую оптимизацию», — сказал «Известиям» экономист Ахмед Юсупов.

По его словам, новшества не создадут принципиальных проблем «добросовестным» компаниям-резидентам. Если же компания использовала статус исключительно для снижения налоговой нагрузки, то она рискует потерять льготы.

Эксперт напомнил, что в Магаданской ОЭЗ уже имеется «точечный прецедент» отмены налоговых послаблений. Это показывает, что власти готовы не только к корректировке, но и при необходимости — к полному пересмотру условий для отдельных регионов, полагает он.

Родин рассказал, что попытки обмануть систему в бизнесе не редкость. Например, это делается через схемы дробления. Автоматизация процессов, которую хочет внедрить Минфин, упростит выявление таких случаев, уверен финансовый советник.

Также Родин указал на наличие ситуаций, когда компании получают льготы, потому что подходят «по бумагам», тогда как в реальности оптимизация в них искусственная.

В среднем, новые меры могут на 15-20% снизить число компаний-льготников, которые получили послабления хитростью, полагает эксперт. Он назвал это существенным показателем.