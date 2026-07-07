Общий объем долгов российских компаний к концу апреля достиг рекордного значения в 293 трлн рублей, что превышает ожидаемый годовой ВВП. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Росстата.

Как следует из документа, около половины этой суммы (более 141 трлн рублей) составили обязательства перед поставщиками и сотрудниками, налоговые платежи, сборы, пенсионное и медицинское страхование работников. Оставшиеся 152 трлн рублей приходятся на займы и банковские кредиты.

Просроченные обязательства российских предприятий за прошедший год увеличились на 18% — до 7 трлн рублей. Самое существенное скопление задолженностей перед поставщиками и сотрудниками в апреле было зафиксировано в обрабатывающих производствах — 2,5 трлн рублей.

Просроченные задолженности в сфере торговле составляют 950 млрд рублей, в области добычи полезных ископаемых — 800 млрд, в строительной отрасли — 321 млрд.

По информации Банка России, за первый квартал текущего года объем проблемных кредитов юрлиц увеличился более чем на 4% и составил 11 трлн рублей. В сегменте малого и среднего предпринимательства доля неблагоприятных ссуд увеличилась почти на 1 п.п. — до 19%, а наиболее тревожное ухудшение ситуации было зафиксировано у небольших организаций в недвижимости, промышленности, строительстве и торговле.

Представители Минэкономразвития, в свою очередь, объяснили увеличение объема обязательств охлаждением экономики в условиях высоких кредитных ставок. В ведомстве отметили, что профильная правительственная подкомиссия внимательно наблюдает за положением дел в уязвимых отраслях и принимает необходимые меры поддержки.

В министерстве также рассказали о создании специального штаба по регулированию оплаты малым компаниям по договорам от крупных госзаказчиков в координации с Корпорацией малого и среднего предпринимательства и Федеральной антимонопольной службой.

Специалисты штаба заявили о поступлении обращений на сумму 1,6 млрд рублей с начала года и погашении 300 жалоб на 1,2 млрд рублей с последующим возвратом средств бизнесу. В Минэкономразвития обратили внимание, что в проработке находится еще около 300 обращений на 3,5 млрд рублей.

На этом фоне в Федеральной налоговой службе сообщили, что не регистрируют роста задолженностей по налогам и сборам на начало июля. Однако, отмечает издание, соотношение долга к поступлениям налоговых платежей оказалось ниже среднего показателя последних шести лет и составило 5,6%, в то время как в некоторых странах он может достигать более 100%.

Представители налоговой службы пояснили, что разница в значении этого показателя в разные периоды может зависеть от сроков сдачи отчетности и уплаты налогов. Так, во втором квартале налоговая задолженность уменьшилась на 230 млрд рублей и составила 3,7 трлн рублей, а число должников сократилось на 20%.

Ранее агентство Reuters написало со ссылкой на доклад разведки одной из европейских стран о «взрывоопасном» риске, который создают для российской экономики ухудшение качества кредитных портфелей и рост долгов населения.