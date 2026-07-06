Российские банки в основном выдержали западные санкции, но ухудшение качества кредитных портфелей и рост долгов населения по кредитам создают «взрывоопасный» риск. Об этом говорится в закрытом докладе разведки одной из европейских стран, с которым ознакомилось Reuters.

Двухстраничный документ был подготовлен для европейских чиновников в июне в контексте разработки 21-го пакета санкций против РФ, пишет агентство.

В докладе утверждается, что военная операция на Украине за четыре года истощила российскую казну и вынудила правительство все больше полагаться на банки, а их — выдавать кредиты под льготные проценты оборонным предприятиям, покупателям квартир и другим категориям заемщиков.

Разведка утверждает, что за программами с государственным субсидированием скрывается уязвимость банковского сектора в зыбких экономических условиях.

«Создается иллюзия динамично развивающейся экономики, что в действительности скрывает взрывоопасную ситуацию, которую может спровоцировать экономический шок — например, амбициозный пакет санкций против банков», — цитирует документ Reuters.

Согласно докладу, 10% корпоративных кредитов являются сомнительными, и их доля резко увеличилась по сравнению с 2024 годом. Также в документе указано, что в 2025 году о банкротстве объявили более 500 тыс. россиян — почти на треть больше, чем годом ранее. При этом из-за льготных госпрограмм 13 млн россиян позволили себе взять как минимум три кредита одновременно.

Все это привело к увеличению объема кредитов, которые могут никогда не быть погашены, заключили в европейской разведке.

В июне об этом докладе писала Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). По данным газеты, в документе разведки говорилось, что балансы российских банков «искусственно завышены», а «массовая эмиссия» государственных ипотечных кредитов привела к риску образования «пузыря» и возникновения дефолтов.

Как говорилось в статье FAZ, разведка, помимо прочего, указала на «скрытые долги» по льготным кредитам, которые банки выдали государственным оборонным компаниям. Центробанку РФ под руководством Эльвиры Набиуллиной все труднее смягчать экономические последствия военной операции на Украине, утверждала газета.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил RTVI, что доклад разведки является «специальным вбросом», поскольку ситуация в отечественном банковском секторе остается стабильной. Он также напомнил, что на Западе еще с 2022 года прогнозировали проблемы в российской экономике, однако она «нормально развивается в целом».

1 июня зампред ЦБ РФ Филипп Габуния заявил на пресс-конференции по обзору финансовой стабильности, что «уязвимости в финансовом секторе не являются критичными».

Эксперт по России из консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер в комментарии Reuters сказал, что хотя российская экономика стагнирует, доминирование расходов на государственные и оборонные нужды «означает, что финансового кризиса в ближайшее время не предвидится».