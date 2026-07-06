Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с RTVI назвал вбросом данные о том, что Россия рискует столкнуться с «взрывным» банковским кризисом из-за того, что на кредитные учреждения ложится большая часть бремени «военной экономики».

«Ситуация в банковском секторе стабильная, и когда говорят о каких-то кризисных явлениях — это точно специальный вброс», — заявил Аксаков.

Парламентарий обратил внимание на то, что «еще в 2022 году на Западе предсказывали проблемы банкам, финансовой системе, да и всей экономике России, но и экономика страны нормально развивается в целом, а банковская система даже вызывает зависть у определенных партий, политиков».

«Многие даже говорят о слишком большой прибыли банковской системы. Она действительно превышает 3 трлн и связана с эффективной работой, не жирующей, а с эффективной работой банковской системы. Она обслуживает хозяйственный оборот, личный оборот и выдает кредиты — нормально функционирует, несмотря на жесткое давление на нашу страну. Поэтому никаких признаков того, что банковская система находится накануне кризиса, будет переживать какие-то шоки, это точно нет», — подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.

Аксаков расценивает информацию об угрозе банковского кризиса как «специальный вброс для того, чтобы покачать ситуацию, для того, чтобы подтолкнуть, например, изъятие денег из банковской системы».

При этом собеседник RTVI признал, что банковский сектор хоть и «функционирует стабильно, уверенно, но проблемы есть, поскольку давление оказывается».

«Но в целом, я считаю, что это один из самых стабильных сегментов нашей экономики, прочно стоящих на ногах, в том числе благодаря тому, что Центральный банк очень грамотно и в то же время жестко регулирует ситуацию в системе. Он контролирует, он не дает банковской системе действовать рискованно — и правильно делает. Многие критикуют Центральный банк за высокую ключевую ставку. Но реально Центральный банк благодаря своим инструментам, в том числе ключевой ставке, регуляторной политике удерживает уровень инфляции на приемлемом уровне», — заявил Аксаков.

ЕС готовит 21-й пакет санкций, который, как заявлялось, коснется банковского сектора России. Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести рестрикции против 90 финансовых структур по всему миру, включая полный запрет на транзакции через SWIFT в отношении 31 российского банка, сказала в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя на рассмотрение странам ЕС проект 21-го пакета санкций.

В преддверии санкций агентство Reuters опубликовало выдержки из разведывательного доклада под названием «Записка о вероятности банковского кризиса в России в 2026 году». В двухстраничном документе, подготовленном для информирования европейских чиновников о состоянии российских банков, представлены данные об их уязвимости перед дальнейшими ограничениями со стороны Запада.