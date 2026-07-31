Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал дочь убитого политика Бориса Немцова Жанны, избрав в ее отношении меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции 31 июля.

Срок ареста будет исчисляться с момента передачи Немцовой российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации, а также в случае ее задержания на территории России.

Жанна Немцова обвиняется в управлении деятельностью организации, признанной нежелательной на территории России (ч. 3 ст. 284.1 УК России). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Связь с какой именно организацией вменяют Немцовой, в сообщении не уточняется.

В апреле 2024 года Минюст РФ внес в список нежелательных неправительственных организаций немецкий «Фонд Бориса Немцова за Свободу»* (Boris Nemtsov Foundation for Freedom*).

Фонд был основан Жанной Немцовой в городе Бонн в Германии в 2015 году. В качестве его целей были заявлены сохранение памяти о Борисе Немцове, поддержка образования и свободы слова, а также развитие и сохранение человеческого капитала.

С 2016 года организация вручает премию Бориса Немцова в сотрудничестве с фондом Фридриха Науманна*. В 2022 году лауреатом премии стал президент Украины Владимир Зеленский.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в феврале 2015 года. В него шесть раз выстрелили из пистолета на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, убийство было заказным. По уголовному делу были осуждены пять человек.

* признаны в России нежелательной организацией