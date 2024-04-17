Минюст России включил в перечень нежелательных неправительственных организаций немецкий «Фонд Бориса Немцова за Свободу» (Boris Nemtsov Foundation for Freedom). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Также в реестр добавили немецкий «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу» (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) и украинскую правозащитную организацию «Центр гражданских свобод» (Center for Civil Liberties).

Генпрокуратура приняла решение о признании организаций нежелательными еще 13 марта 2024 года.

По состоянию на 17 апреля в перечне значится 158 нежелательных на территории России организаций.

«Фонд Бориса Немцова за свободу» в 2015 году в немецком Бонне основала дочь убитого политика Жанна Немцова. В описании организации указано, что среди целей фонда — сохранение памяти о Борисе Немцове, поддержка образования и свободы слова, а также развитие и сохранение человеческого капитала.

С 2016 года организация в сотрудничестве с фондом Фридриха Науманна вручает премию Бориса Немцова. Ее присуждают людям, которые выступают за свободу слова и мнений, а также тем, кто помогает жертвам политических, расовых или религиозных преследований. В 2022 году премию получил президент Украины Владимир Зеленский.

Борис Немцов погиб 27 февраля 2015 года в центре Москвы. На Большом Москворецком мосту в него шесть раз выстрелили из пистолета. Следствие пришло к выводу, что убийство политика было заказным. По делу об убийстве осудили пять человек.

«Фонд имени Фридриха Науманна за свободу», был создан в 1958 году и назван в честь пастора Фридриха Науманна. Он ведет деятельность во многих странах Центральной и Восточной Европы. Организация занимается проектами, нацеленными на развитие гражданского общества и культуры.

«Центр гражданских свобод» основали на Украине в 2007 году. Организация проводила тренинги и семинары по темам, связанным с нарушением прав человека. С 2022 года, после начала боевых действий на Украине, центр ведет сбор данных о военных преступлениях, а также о репрессиях против мирных жителей.

В середине марта Генпрокуратура России признала нежелательными деятельность трех канадских неправительственных организаций, в том числе двух учебных заведений: «Школа международных отношений и государственной политики имени Петера Мунка»*, «Школа международных отношений имени Нормана Паттерсона»* и «Российско-Канадский демократический альянс»*.

В конце февраля Минюст внес в реестр нежелательных организаций «Радио Свобода»**.

* признано в России нежелательной организацией

** внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией