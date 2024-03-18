Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность трех канадских неправительственных организаций, в том числе двух учебных заведений. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно заявлению, нежелательными признаны:

Munk School of Global Affairs & Public Policy (Школа международных отношений и государственной политики имени Петера Мунка);

Norman Paterson School of International Affairs (Школа международных отношений имени Нормана Паттерсона);

Russian Canadian Democratic Alliance (RCDA, Российско-Канадский демократический альянс).

Как отметили в Генпрокуратуре, два внесенных в перечень учебных заведения действуют при университете Торонто и Карлтонском университете (Оттава), «на базе которых функционирует ряд исследовательских подразделений, включая центры по изучению проблем безопасности».

«Указанные организации фактически участвуют в информационной кампании стран Запада по дискредитации Российской Федерации и разжиганию антироссийских настроений», — заявили в ведомстве.

Russian Canadian Democratic Alliance была создана в Канаде в 2022 году, ее целью заявлено продвижение прав и свобод человека в России, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. При этом в ведомстве считают, что в действительности работа этой организации направлена на консолидацию россиян в Канаде «для их задействования в информационно-пропагандистских акциях по дискредитации внешней и внутренней политики России», а также на «пропаганду» ЛГБТ*.

Сейчас в опубликованном на сайте Минюста перечне организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, перечислены более 150 организаций. Ведомство пока официально не внесло в реестр названные Генпрокуратурой три канадские организации.

Внесение в реестр нежелательных организаций влечет за собой запрет на деятельность организации на территории России. За сотрудничество с такими организациями россиянам грозит ответственность, в том числе уголовная.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России