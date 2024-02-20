Минюст России внес «Радио Свобода»* в реестр нежелательных организаций. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Согласно публикации, Генпрокуратура признала «Радио Свобода»* нежелательной ранее в этом месяце — 2 февраля.

В реестр иноагентов радиовещательная организация была внесена Минюстом России еще в 2017 году. Тогда в список попали также «Голос Америки»* и семь проектов «Радио Свобода»*: телеканал «Настоящее время»*, Татаро-башкирская служба «Радио Свобода»*, «Сибирь.Реалии»*, «Idel.Реалии»*, «Фактограф»*, «Кавказ.Реалии»* и «Крым.Реалии»*.

После внесения в реестр иноагентов «Радио Свобода»* в России неоднократно штрафовали. В июне 2022 года сообщалось, что с 2021 года сумма штрафов, выписанных этому СМИ, превысила в России 1 млрд рублей.

В октябре прошлого года в Казани задержали редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву. Суд в Казани арестовал ее по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 330.1 УК (неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В декабре стало известно, что против Курмашевой возбуждено новое уголовное дело — на этот раз о распространении «фейков» об армии за книгу под названием «Нет войне». По делу о распространении «фейков» (ч. 2 ст. 207.3 УК) журналистке грозит до 10 лет колонии.

Внесение в реестр нежелательных организаций означает запрет на работу организации в стране; за сотрудничество с такими организациями гражданам России грозит привлечение к ответственности вплоть до уголовной.

В настоящий момент в опубликованном на сайте Минюста перечне организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, перечислены в общей сложности 142 организации.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов