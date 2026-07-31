Суд в Москве приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконном выводе средств за границу, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Ей также назначили штраф в размере 765 млн рублей. Заседание прошло в Гагаринском суде Москвы в закрытом режиме.

Суд также постановил запретить Чекалиной администрировать сайты на протяжении трех лет.

Обвинение требовало назначить Лерчек шесть лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,2 млрд рублей. Защита просила суд оправдать блогера, а в случае вынесения приговора — освободить в связи с болезнью.

Сама Чекалина, выступая в суде с последним словом, заявила, что она невиновна, и попросила не назначать ей штраф на сотни миллионов рублей, потому что ей нечем будет его оплатить.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк обвинялись в незаконном выводе в ОАЭ более 250 млн рублей от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».

В апреле Чекалин получил семь лет колонии по этому делу, приговор еще не вступил в силу. Вишняку суд дал 2,5 года колонии. Лерчек вину не признала.

Рассмотрение дела было приостановлено в марте в связи с заболеванием Чекалиной, у которой обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Процесс возобновился 30 июля.

В отношении Лерчек была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, но прокуратура потребовала заменить меру пресечения домашним арестом из-за поездки блогера в Санкт-Петербург.