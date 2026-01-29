Суд приговорил бывшего бизнес-партнера блогеров Валерии и Артема Чекалиных Романа Вишняка к 2,5 года колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей общего режима по делу о выводе в ОАЭ более 250 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы 29 января.

По версии следствия, Вишняк вместе с Чекалиными перевели более 251,6 млн рублей на счет нерезидента, предоставив кредитной организации заведомо недостоверные сведений об основаниях, целях и назначении перевода. Это произошло в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года при продаже через интернет курсов фитнес-марафонов.

Обвинение требовало приговорить Вишняка к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей. Сторона защиты отмечала, что предприниматель признал вину, дал показания в отношении других фигурантов, оказывал благотворительную помощь десантному батальону и положительно характеризуется. Адвокат просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, передает РИА Новости.

Суд признал Вишняка виновным по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использования подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере). В связи с тем, что обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, его дело было выведено в отдельное производство и рассмотрено за два заседания.

В настоящее время супруги Чекалины помещены под домашний арест. В декабре Артем Чекалин дал признательные показания по делу об уклонении от уплаты налогов. Он также сообщил, что уже принимает шаги для полного возмещения ущерба.

В то же время Валерия Чекалина вину не признала, аргументируя свою позицию тем, что в деле «отсутствует событие преступления». По ее словам, все финансовые операции были частью легального бизнеса, контролировались налоговой службой, а с полученного дохода налоги были доначислены.