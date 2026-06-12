Киев повысит зарплаты военным и будет больше привлекать иностранцев к участию в боевых действиях. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Reuters отмечает, что таким образом украинские власти пытаются решить проблему нехватки личного состава на фронте.

«Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте», — заявил Зеленский.

Базовый оклад для тыловых должностей вырастет до 30 тыс. гривен (примерно $700), а пехотинцы на передовой вместо нынешних 100—150 тыс. будут получать в среднем 300 тыс. гривен (около $7 тыс.). Кроме того, для пехотинцев вводят новый формат срочных контрактов — на 10, 14 или 24 месяца для выполнения боевых задач.

Также Зеленский анонсировал повышение выплат командирам боевых подразделений: по его словам, это должно «создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии».

«Мы договорились о том, как повысить финансовую устойчивость нашей обороны и о дальнейшем преобразовании украинской армии. Кабинет министров утвердит конкретный механизм, и правительство должно начать первые новые выплаты уже в июне», — сказал президент.

Параллельно Киев намерен расширить набор иностранцев, отметил глава государства.

«Я дал поручение существенно расширить возможности для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию — в этой связи появится больше каналов рекрутинга», — сказал он.

По данным украинских СМИ, с начала конфликта между Россией и Украиной в ряды ВСУ вступило около 10 тыс. иностранцев более чем из 70 стран.

Увеличить оборонные расходы позволил кредит ЕС на 90 млрд евро, под который Украина сформировала рекордный оборонный бюджет — 4,4 трлн гривен (около $97 млрд) на текущий год. Средства должны начать поступать уже в этом месяце.

Ранее газета Politico отметила, что Украина тратит на оборону около 40% ВВП — один из самых высоких показателей в мире. Источник издания в украинском Минобороны рассказал, что Киев в ближайшее время попросит у союзников еще $20 млрд на усиление ПВО, закупку беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойного высокоточного оружия, а также на прямые заказы у украинских оборонных предприятий. Прежде страны-партнеры уже обязались предоставить Украине военную помощь на $38 млрд в этом году.