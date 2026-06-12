Киев намерен запросить у западных партнеров еще $20 млрд военной помощи, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны Украины. Соответствующий запрос будет озвучен 18 июня на заседании Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат «Рамштайн»).

По словам собеседника издания, Украина хочет, чтобы Россия «горела», но для этого ей «нужно финансирование». Он отметил, что Киев должен действовать быстро, так как «Россия быстро реагирует и умеет меняться».

Вопрос уже обсуждали министр обороны Украины Михаил Федоров и другие члены правительства в ходе переговоров с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады, говорится в статье. Каждому из союзников предлагается выделить от $2 млрд до $6 млрд — в форме прямой помощи или кредита.

Как пишет Politico, эти деньги планируют направить на усиление ПВО, закупку беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойного высокоточного оружия, а также на прямые заказы у украинских оборонных предприятий. Часть средств пойдет на закупки по приоритетному списку потребностей Украины в рамках механизма НАТО, позволяющего союзникам централизованно приобретать для Киева оружие у американских производителей.

Оборонный бюджет Украины на текущий год составляет 4,4 трлн гривен — около €85 млрд. Страна тратит на оборону около 40% ВВП — это один из самых высоких показателей в мире. Запрашиваемые $20 млрд идут сверх этой суммы. Ранее союзники уже взяли на себя обязательства оказать военную помощь Украине на $38 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг прокомментировала призывы Украины к союзникам увеличить финансирование. «И каждый раз одно и то же: “Надо дать Киеву больше денег”. Если и вводить термин “политическое членовредительство”, то лучше иллюстрации не найти», — сказала она.

Россия призывает Запад прекратить военное сотрудничество с Украиной, заявляя, что это не изменит исхода военной операции.