В Гагаринском районном суде Москвы начались прения по делу о крупном нарушении валютного законодательства блогерам Валерией Чекалиной (Лерчек) и ее бывшим мужем Артемом Чекалиным. Как сообщил корреспондент RTVI в ходе заседания мужчина признал признал вину и заявил о раскаянии, но оспорил юридическую квалификацию действий.

Чекалин не согласен с тем, что его обвиняют в преступлении, совершенном организованной группой по статье о валютных нарушениях. По его мнению, действия следует квалифицировать как уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ). Он также сообщил, что предпринимает шаги для полного возмещения ущерба.

В то же время сама Валерия Чекалина вину не признала, заявив, что в деле «отсутствует событие преступления». По её словам, все финансовые операции были частью легального бизнеса, контролировались налоговой службой, а с полученного дохода налоги были доначислены.

Согласно обвинению, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком, продавая онлайн-курсы фитнес-марафонов «Идеальное тело», перевели более 251,6 млн рублей на счет иностранной компании в Абу-Даби. Вишняк, выступающий соучредителем их косметической компании, заключил досудебное соглашение, и его дело выделено в отдельное производство.

Чекалиным инкриминируется часть 3 статьи 193.1 УК РФ (незаконное перемещение средств с использованием подложных документов). Им грозит до десяти лет лишения свободы. С октября 2024 года оба находятся под домашним арестом, который в ноябре был продлен еще на полгода.