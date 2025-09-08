Блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявлено обвинение в выводе из России по подложным документам более 250 млн рублей, в том числе валютными переводами. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Накануне «Коммерсантъ» узнал о завершении расследования уголовного дела, которое составило 15 томов. Представители защиты подтвердили изданию, что фигуранты уже приступили к ознакомлению с материалами. В статье говорилось, что Чекалины, а также их деловой партнер Роман Вишняк подписали протоколы о предъявлении им обвинения в окончательной редакции 29 августа.

Как сообщает прокуратура, обвинение Чекалиным предъявлено по пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 — перевод денежных средств в крупном размере в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору. Это самая тяжкая часть статьи, виновным по ней грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

С Вишняком прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело против него выделено в отдельное производство, уточнило ведомство.

Согласно обвинению, речь идет о переводах, которые Чекалины и Вишняк, а также другие соучастники, проводили с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Деньги были получены ими от онлайн-продажи курсов фитнес-марафонов. Общая сумма валютных операций превысила 251,6 млн рублей.

Эти средства переводились на банковский счет нерезидента другого государства, при этом кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, предоставлялись документы, содержащие «заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», говорится в сообщении.

В октябре Троицкий суд Москвы в качестве меры пресечения поместил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября.

Ранее бывших супругов также обвиняли в легализации денежных средств в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года Чекалины полностью погасили долги перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей самой недоимки по налогам, а также штрафов и пени, после чего эти уголовные дела были прекращены.

«Валютное» дело Лерчек

О том, что против Лерчек и ее бывшего мужа возбудили уголовное дело о валютных переводах по подложным документам, стало известно в начале октября 2024 года. К тому времени супруги успели развестись. При этом лишь за полгода до этого их перестали преследовать за неуплату налогов и отмывание денег, поскольку они выплатили все, что были должны государству.

Как писал «Ъ», в основу новых обвинений легли материалы, собранные сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. При этом дело было возбуждено на территории Новой Москвы, поскольку трансакции, о которых шла речь, были зафиксированы в местном отделении Сбербанка.

Деньги, которые супруги выводили за границу, были получены в ходе продаж фитнес-марафонов «Идеальное тело» и выводились в Объединенные Арабские Эмираты.

«Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона, еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi. При этом желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi», — сообщала газета.

По данным следствия, Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции Федеральную налоговую службу, а кроме того оформляли денежные переводы за границу как покупку неких информационных продуктов.

«Ъ» писал, что организатором схемы следствие считало Артема Чекалина. Телеграм-канал Baza писал, что продавать марафоны Чекалиным предложил Роман Вишняк, получавший за организацию этого предприятия 25% дохода. Адвокат Лерчек Екатерина Гордон утверждала, что ее подзащитная «не занималась бухгалтерией и была лицом компании, ни имущества, ни счетов за границей у нее нет», а потому не знала о выводе средств «за ее спиной».