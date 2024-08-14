Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сообщила в своих соцсетях об окончании процедуры развода с Артемом Чекалиным. Пара пробыла в браке почти 12 лет.

«Спасибо за эти года и детей) Теперь новая жизнь! Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей. Берегите семьи», — написала Лерчек.

Чекалина прикрепила к публикации решение суда об удовлетворении ее исковых требований к бывшему супругу о расторжении брака. В постановлении отмечается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Симоновском районном суде Москвы в течение месяца.

На фоне новостей о разводе блогеры Артем Чекалин и Николай Сердюков организовали мальчишник в сауне для своего друга, блогера Никиты Серова, пишет «Super.ru». «Серов прощается со своей свободой, отпускаем в надежные руки», — подписал Сердюков фотографию из спа-центра.

Блогер отметил, что, несмотря на наличие алкоголя, мероприятие прошло в спокойном формате. Также он выразил сожаление в связи с тем, что «парни стареют», и пошутил, что к ним должны будут приехать «близняшки», отмечает «СтарХит».

После сауны друзья отправились в другое место на автомобиле. Артем Чекалин опубликовал в соцсетях кадры, на которых видно, как собравшиеся поют песню Татьяны Булановой «Мой ненаглядный». Он также высказался об отношениях Сердюкова и телеведущей Ксении Бородиной.

«Теперь я понимаю, за что Ксюша его полюбила. Поет, танцует офигенно, красавчик, веселится. Ксюш, тебе повезло», — сказал он.

В подписи к ролику Чекалин назвал Сердюкова «тигром», которого «отдают в хорошие руки». Помимо этого, блогер напомнил подписчикам, что все собравшиеся уже пережили развод.

«Ребят, смотрите. У нас машина бывших мужей. Этот — счастливый бывший. Как бы ни хотела его бывшая женщина…», — сказал он про Серова.

На этих словах Сердюков перебил бывшего мужа Лерчек и сказал, что считает Серова «самым счастливым» бывшим мужем.