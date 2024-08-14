Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сообщила в своих соцсетях об окончании процедуры развода с Артемом Чекалиным. Пара пробыла в браке почти 12 лет.

«Спасибо за эти года и детей) Теперь новая жизнь! Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей. Берегите семьи», — написала Лерчек.

Чекалина прикрепила к публикации решение суда об удовлетворении ее исковых требований к бывшему супругу о расторжении брака. В постановлении отмечается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Симоновском районном суде Москвы в течение месяца.

На фоне новостей о разводе блогеры Артем Чекалин и Николай Сердюков организовали мальчишник в сауне для своего друга, блогера Никиты Серова, пишет «Super.ru». «Серов прощается со своей свободой, отпускаем в надежные руки», — подписал Сердюков фотографию из спа-центра.

Блогер отметил, что, несмотря на наличие алкоголя, мероприятие прошло в спокойном формате. Также он выразил сожаление в связи с тем, что «парни стареют», и пошутил, что к ним должны будут приехать «близняшки», отмечает «СтарХит».

После сауны друзья отправились в другое место на автомобиле. Артем Чекалин опубликовал в соцсетях кадры, на которых видно, как собравшиеся поют песню Татьяны Булановой «Мой ненаглядный». Он также высказался об отношениях Сердюкова и телеведущей Ксении Бородиной.

«Теперь я понимаю, за что Ксюша его полюбила. Поет, танцует офигенно, красавчик, веселится. Ксюш, тебе повезло», — сказал он.

В подписи к ролику Чекалин назвал Сердюкова «тигром», которого «отдают в хорошие руки». Помимо этого, блогер напомнил подписчикам, что все собравшиеся уже пережили развод.

«Ребят, смотрите. У нас машина бывших мужей. Этот — счастливый бывший. Как бы ни хотела его бывшая женщина…», — сказал он про Серова.

На этих словах Сердюков перебил бывшего мужа Лерчек и сказал, что считает Серова «самым счастливым» бывшим мужем.

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Валерия Феопентова (девичья фамилия Лерчек) и Артем Чекалин поженились в 2012 году. Спустя четыре года у пары родились двое детей — Алиса и Богдан. В 2020 году Чекалины объявили о начале «Денежного марафона», участникам которого предлагалась помощь в организации собственного бизнеса. В марте 2023 года в отношении Чекалиной и ее супруга было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов более чем на 300 млн рублей. В январе 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Чекалины в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей. В начале марта 2024 года уголовное дело было закрыто.

15 марта 2024 года Чекалина сообщила, что подала на развод с мужем. По данным Life, у Чекалиных среди совместно нажитого имущества — четыре квартиры в Москве и две в Тольятти общей стоимостью 150 млн рублей, два коттеджа, а также автомобили: кроссоверы Lamborghini Urus (более 28 млн рублей), Rolls-Royce Cullinan Black Badge (более 62 млн рублей), внедорожник Mercedes-Benz G-Class АMG G 63 (более 25 млн рублей).