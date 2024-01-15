Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем погасили налоговую задолженность на сумму 504 млн рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей», — заявил глава СК.

Бастрыкин подтвердил, что уголовное преследование блогеров по факту уклонения от уплаты налогов было прекращено. В конце декабря 2023 года об этом заявлял адвокат Лерчек Константин Третьяков. Тогда он указывал, что основанием стало «возмещение ущерба бюджету».

В ноябре Третьяков в разговоре с ТАСС сообщал, что выплата Чекалиными налоговой задолженности в размере 500 млн рублей стала возможной, поскольку следователь снял арест со счета пары. «После этого мы сразу же заполнили и передали в банк платежное поручение на доплату оставшейся суммы», — рассказал он.

Как подчеркнул Бастрыкин, «расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем», по-прежнему продолжается.

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных было заведено в марте 2023 года. Семью блогеров обвиняли в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33 УК), а также в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК).

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год, будучи индивидуальным предпринимателем, Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. При этом доходы Лерчек «от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов» были гораздо больше. Чекалина «незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей», указывал СК.

Помимо этого, следствие утверждало, что в апреле 2021 года Чекалины, действуя группой лиц по предварительному сговору, «легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США». В СК отмечали, что таким образом супруги «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

27 декабря адвокат Чекалиных Константин Третьяков рассказал, что следователи сняли запрет на пользование интернетом, наложенный на супругов.