Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено, сообщил ее адвокат Константин Третьяков. По его словам, основанием стало «возмещение ущерба бюджету».

«Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных», — сказал Третьяков агентству РИА Новости.

В беседе с «Коммерсантом» («Ъ») он отметил, что уголовное дело прекращено как в отношении самой Валерии, так и в отношении ее супруга Артема Чекалина.

«Основание прекращения — возмещение ущерба бюджету. Расследование легализации продолжается»,— сообщил Третьяков изданию, сославшись на постановление следователя.

Как сообщил «Ъ» близкий к следствию источник, сейчас в отношении блогера проводится еще одна налоговая проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Источники, близкие к следствию, подчеркнули также, что расследование налогового дела продолжается.

Уголовное дело в отношении Чекалиных об уклонении от уплаты налогов было заведено в марте. В столичном СК заявили, что, по данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, будучи ИП, применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год. Она получила от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов доход «в существенно большем размере» и, не желая переходить на общую систему налогообложения, «привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников».

В том же месяце против Чекалиных возбудили новое уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины, действуя группой лиц по предварительному сговору, «легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США». Тем самым они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», отмечали в СК.

В ноябре адвокат пары сообщал агентству ТАСС, что Чекалины выплатили налоговой инспекции 500 млн руб., полностью погасив задолженность перед государством. Как отмечал адвокат, выплата этой суммы стала возможной, поскольку следователь снял арест со счета Чекалиных.

27 декабря адвокат рассказал, что следователи СК сняли запрет на пользование интернетом, наложенный на Чекалиных. О прекращении уголовного дела речи не идет, но Чекалиным теперь «можно общаться с любыми людьми, пользоваться телефоном, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, свободно перемещаться, и в том числе пользоваться интернетом», отмечал адвокат.