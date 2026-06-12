Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к 30 годам тюремного заключения за организацию проникновения беспилотников в Северную Корею. Такое решение вынес Центральный окружной суд Сеула, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Суд признал, что в октябре 2024 года Юн отдал приказ о запуске дронов в воздушное пространство КНДР, чтобы разозлить Пхеньян и использовать ожидаемый рост напряженности на границе как предлог для введения военного положения 3 декабря 2024 года.

«С целью создания условий для чрезвычайного военного положения обвиняемые использовали ширму военной операции, чтобы спровоцировать Северную Корею», — говорится в решении суда.

Бывший президент признан виновным по статьям о сотрудничестве с врагом и злоупотреблении властью. Приговор совпал с требованием специального прокурора Чо Ын Сока.

Вместе с Юном наказание получили и другие высокопоставленные чиновники:

бывший министр обороны Ким Ён Хён приговорен к 30 годам тюремного заключения — это превышает запрошенные прокурором 25 лет,

экс-глава Командования контрразведки Минобороны Ё Ин Хён приговорен к 15 годам,

бывшему руководителю Командования беспилотных операций Ким Ён Дэ назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Это не первый приговор в отношении Юн Сок Ёля. В настоящее время он находится под стражей и ожидает суда по другим делам, связанным с его неудачной попыткой введения военного положения.

В феврале экс-глава государства был приговорен к пожизненному заключению за организацию мятежа в связи с введением военного положения в декабре 2024 года. Бывший президент обжаловал это решение.

Суд тогда признал, что объявление военного положения 3 декабря 2024 года было незаконным и антиконституционным. После этой попытки ввести военное положение парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту, и в апреле 2025 года Конституционный суд окончательно отстранил его от должности.

С этого момента против Юна началась серия уголовных расследований. Помимо дел о мятеже и о беспилотниках, бывшему президенту инкриминируют злоупотребление полномочиями и попытку воспрепятствовать работе парламента во время введения военного положения. Все эти процессы находятся на разных стадиях рассмотрения.