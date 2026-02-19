То, что экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному, не стоит воспринимать как «триумф демократии», ведь, по сути, речь идет о «правосудии победителей». Таким мнением в беседе с RTVI поделился ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

19 февраля агентство Yonhap сообщило, что бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ëль приговорен к пожизненному заключению. Его обвинили в введении военного положения в конце 2024 года при отсутствии войны, а также сговоре с экс-главой Минобороны и другими лицами с целью организации беспорядков.

Асмолов в беседе с RTVI отметил, что попытка в конце 2024 года ввести в Южной Корее военное положение была отвергнута большинством граждан именно потому, что слишком сильно ассоциировалась с временами «предыдущих военных диктаторов». По его мнению, население воспринимало это не как стремление навести порядок, а «как попытку уничтожить демократию и ввести личную диктатуру».

«В результате карикатурный путч, который длился всего 4,5 часа, не принес никаких жертв и разрушений и был еще большим праздником недоумения, чем ГКЧП, позиционируется [в стране] как страшнейшая угроза демократии, где только массовое сопротивление корейского народа спасло страну от ужаса», — заметил эксперт.

Собеседник RTVI добавил, что политические оппоненты Юн Сок Ёля умело воспользовались ситуацией в собственных интересах.

«Так что это правосудие победителей. Но в этой истории обе стороны как бы хороши. Поэтому воспринимать это все как триумф демократии я бы не рекомендовал», — подчеркнул Асмолов.

Он также предупредил, что приговор может существенно повлиять на политику следующих президентов

«Потому что в стране и так сильна традиция политической мести, когда очень многое во внутренней политике описывается лозунгами фракционной борьбы, и задача президента — разогнать все структуры, которые создал его предшественник: провести кадровую чистку, устроить борьбу с коррупцией, посадить чужих, отмазать своих и так далее», — пояснил эксперт.

На вопрос, может ли как-то произошедшее использовать в своих целях КНДР, Асмолов ответил, что Северной Корее нет никакого дела до этого.

«Для Севера сейчас Юг лишен субъектности. Пхеньян постоянно заявляет, что ему все равно, кто у власти — консерваторы или демократы. Они не выбирают между хреном и редькой», — резюмировал собеседник RTVI.

О решении суда для экс-президента Южной Кореи: «Не было иного выхода»

Центральный районный суд Сеула 19 февраля приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в организации мятежа. Прокуратура требовала смертной казни, однако суд вынес более мягкий приговор. Это уже второй приговор экс-президенту: в январе 2025 года он получил пять лет за воспрепятствование аресту.

По версии обвинения, Юн Сок Ёль вступил в сговор с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами с целью подрыва Конституции. Кроме того, ему вменили незаконное введение военного положения в отсутствие войны или сопоставимой национальной угрозы, а также содействие враждебному государству: по данным следствия, он приказал запустить дроны, чтобы спровоцировать конфликт с КНДР и использовать его как предлог для чрезвычайных мер.

Сам Юн Сок Ёль вину отрицал. На суде он заявил, что вводил военное положение вынужденно — чтобы «пробудить народ» в условиях политического тупика, вызванного оппозиционным большинством в парламенте.

«Национальное собрание вызвало национальный кризис, и не было иного выхода», — сказал он. CNN сообщает, что экс-президент вправе обжаловать приговор, однако шансы на его изменение невысоки.

Также признан виновным и бывший министр обороны Ким Ён Хён — он получил 30 лет тюрьмы. Супруга экс-президента Южной Кореи Ким Кон Хи приговорена к 20 месяцам тюрьмы за получение предметов роскоши в качестве взятки.

Напомним хронологию событий. Поздним вечером 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение, сославшись на угрозу со стороны «северокорейских коммунистических сил». Уже через 150 минут парламент на экстренном заседании проголосовал за его отмену. Первая попытка импичмента 6 декабря провалилась, но 14 декабря парламент со второй попытки отстранил президента от должности. Юн был арестован и передан под суд.