Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному заключению за провальную попытку ввести военное положение в стране в декабре 2024 года, передает «Рёнхап».

Прокуратура ранее запрашивала для экс-лидера смертной казни, однако известный кореевед, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков пояснил RTVI, что даже если бы суд вынес такой приговор, его не привели бы в исполнение из-за существующего с 1997 года моратория.

Суд признал Юн Сок Ёля виновным в руководстве мятежом путем введение военного положения. При этом было подчеркнуто, что приказ о введении военного положения равнозначен мятежу, поскольку бывший президент стремился парализовать работу Национального собрания парламента, направив войска на территорию парламентского комплекса. На это суд неоднократно указал в ходе слушаний.

Находящийся под стражей Юн Сок Ёль присутствовал на заседании, которое транслировалось в прямом эфире по национальному телевидению.

По делу о мятеже также осужден экс-министр обороны Ким Ён Хён — он получил 30 лет тюрьмы.

Бывший президент является фигурантом в восьми судебных процессах, из которых четыре связаны с введением военного положения. В середине января по одному из дел его приговорили к пяти годам тюрьмы. Юн Сок Ёля тогда признали виновным в препятствовании правоохранителям при попытке задержать его годом ранее.

Как Юн Сок Ёль лишился власти и попал под суд

Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение 3 декабря 2024 года, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». Таковыми он считал Демократическую партию, которой принадлежало большинство в парламенте.

Несмотря на попытку военного спецназа забаррикадировать Национальное собрание, в здание сумели пройти больше половины депутатов (190 из 300). Они провели экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. После этого они также смогли покинуть территорию парламентского комплекса.

На фоне яростной общественной реакции и беспорядков президент согласился снять военное положение уже через шесть часов. Через два дня, 5 декабря, полиция начала расследование в отношении Юн Сок Ёля по делу. Позднее в том же месяце в телевизионном обращении к нации глава государства отверг обвинения в мятеже и заявил, что намерен «бороться до конца».

Вскоре после этого Юн Сок Ёлю объявили импичмент, а в середине января 2025 года временно отстраненного, но формально действующего президента арестовали в его резиденции. Обвинив его в организации мятежа в нарушение Конституции, следствие указало, что он пытался «сокрушить своих политических оппонентов» и сохранить власть путем захвата контроля над ее законодательной и судебной ветвями.

В апреле 2025 года Конституционный суд страны утвердил импичмент, вследствие чего президент был окончательно отстранен от власти. Спустя два месяца новым президентом вместо него был избран кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мён.