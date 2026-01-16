Центральный районный суд Сеула назначил экс-президенту Республики Корея Юн Сок Елю наказание в виде пяти лет лишения свободы по обвинениям, связанным со введением военного положения в 2024 году. Об этом пишет Yonhap.

Это решение стало первым приговором по уголовным делам в отношении бывшего главы государства. Сторона обвинения добивалась для экс-президента наказания в виде 10 лет лишения свободы за сопротивление аресту, два года за пересмотр указа о военном положении постфактум, а также три года за нарушение прав кабинета министров во время принятия решений, распространение ложной информации в заграничных СМИ и уничтожение улик, отмечает Korea Herald.

Сотрудники Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников предприняло попытку арестовать Юн Сок Еля в январе 2025 года из-за объявления о введении военного положения. С целью избежать ареста, он мобилизовал службу безопасности президента и полицию для того, чтобы заблокировать доступ к своей резиденции.

По словам бывшего главы государства, управление не обладало необходимыми полномочиями, чтобы расследовать обвинения в мятеже. Несмотря на это, суд постановил, что ведомство действовало на основании выданного ордера на обыск и арест.

Отмечается, что этот приговор суда может послужить прецедентом, доказывающим законность первоначального расследования в отношении бывшего президента по делу о мятеже. В настоящий момент Юн Сок Елю предстоит еще семь судебных процессов. Ожидается, что следующее оглашение приговора состоится 19 февраля.

Ранее сообщалось, что обвинение потребовало от суда назначить бывшему президенту высшую меру в виде смертной казни по делу об организации мятежа с целью сохранения власти путем захвата контроля над судебной и законодательной властью. По законодательству Южной Кореи, помимо смертной казни за подобные действия также предусмотрена ответственность в виде пожизненного заключения, включающего или исключающего принудительные работы.