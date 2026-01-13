Команда спецпрокурора Южной Кореи Чо Ын Сока потребовала от суда приговорить бывшего президента республики Юн Сок Еля к смертной казни. Об этом пишет Yonhap.

Сторона обвинения выступила с соответствующим требованием в ходе последнего заседания в суде Центрального округа Сеула в ходе рассмотрения дела о провалившейся попытке ввести военное положение, в рамках которого экс-президент рассматривается как организатор мятежа с целью сохранения власти путем захвата контроля над судебной и законодательной властью.

Помимо президента, в качестве подсудимых по делу проходят бывший министр обороны страны Ким Ен-хен, экс-руководитель Национального агентства полиции Чо Джи-хо и еще пять фигурантов.

Для вынесения окончательного приговора суд должен принять решение о том, как квалифицировать действия бывшего главы государства — мятеж или же законное использование чрезвычайных полномочий.

В соответствии с уголовным кодексом Республики Корея, наказанием за организацию мятежа, помимо смертной казни, также может быть пожизненное заключение, включающее или исключающее принудительные работы.

В начале декабря 2024 года Юн Сок Ель выступил с видеообращением к нации, в котором объявил о введении чрезвычайного военного положения якобы для защиты от угрозы со стороны КНДР. Спустя 2,5 часа парламент страны потребовал отменить военное положение.

Юн Сок Ель был официально отстранен от должности после второго голосования по импичменту, которое прошло 14 декабря. В середине января он стал первым действующим президентом страны, помещенным под арест. Ожидается, что суд вынесет окончательный вердикт по его делу в начале февраля.