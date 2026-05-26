Пентагон вступил в ценовой спор с компанией SpaceX Илона Маска из-за пятикратного повышения стоимости подключения Starlink для ударных дронов в ходе войны против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, и документы ведомства.

Когда управляемые сетью Starlink американские дроны-камикадзе начали давать ощутимые результаты в боевых действиях против Ирана, руководство SpaceX пришло к выводу, что Пентагон должен платить больше за доступ к спутниковому Wi-Fi.

В течение нескольких недель после начала атак США представители компании встретились с чиновниками из Пентагона и заявили, что военные платили за подключение терминала около $5 тысяч, но по факту получали более высокий уровень сервиса, который стоит ближе к $25 тысячам.

Речь идет о применении Starlink на ударных беспилотниках LUCAS — дешевой американской модели, сравнимой с иранскими «Шахедами», которая способна кружить над целью перед пикированием и подрывом при ударе.

Разногласия по ценообразованию усилили растущую в последние месяцы напряженность между SpaceX и Пентагоном, который в попытках прорвать интернет-блокаду Тегерана тоже не смог договориться о приемлемой для иранцев цене прямых спутниковых соединений, аналогичных 5G.

Эти продолжающиеся споры, о которых ранее не сообщалось, подчеркивают, как растущая зависимость Пентагона от SpaceX дает Маску все больше влияния на критически важный уровень национальной безопасности США.

Сам он при этом очень заинтересован в резком росте доходов — перед первичным публичным размещением акций (IPO), которое состоится в следующем месяце и может стать одним из крупнейших в истории.

В отличие от потребительских терминалов Starlink, доступных в свободной продаже, SpaceX в рамках соглашения 2023 года продает Пентагону военную версию под названием Starshield. Эти терминалы могут подключаться и к коммерческим спутникам Starlink, и к отдельной более защищенной группировке (она тоже называется Starshield).

SpaceX утверждала, что в Иране дроны LUCAS работали в условиях, которые соответствуют тарифу для авиации, а не более дешевому наземному или мобильному сервису. Чиновники Пентагона возражали, что тариф в $25 тысяч в месяц применяется для самолетов, а не для дронов-камикадзе, которые подключаются к спутниковому интернету в течение нескольких минут или часов.

Пентагон, который наращивал удары по Ирану, в конечном счете согласился на предложенное SpaceX повышение цен. Это почти удвоило стоимость каждого дрона LUCAS, который изначально обходился военным примерно в $30 тысяч.

В Пентагоне отказались комментировать повышение цен, решение об оплате и план по предоставлению иранцам сотовой связи Starlink. Представитель ведомства сообщил, что офис, отвечающий за приобретение терминалов, работает над поиском альтернативных поставщиков, а министерство обороны стремится поддерживать конкурентную среду в сфере коммерческой спутниковой связи.

Ни одна другая компания не предоставляет сопоставимую альтернативу Starlink, который в последние годы стал критически важным инструментом современной войны. Спутниковая сеть обеспечивает глобальное покрытие, позволяя осуществлять высокоточное наведение даже в отдаленных районах. Группировка из примерно 10 тысяч спутников составляет более 60% всех аппаратов на орбите, оставляя далеко позади OneWeb и Amazon Leo.

Риски зависимости от Starlink впервые ярко проявились на Украине, когда в 2022 году Маск приказал отключить сервис в ряде районов страны и, как считается, сорвал контрнаступление. Позже глобальный сбой Starlink оставил без навигации десятки беспилотных военных катеров ВМС США.

В отличие от обычных оборонных подрядчиков, SpaceX обладает большим влиянием на Пентагон еще и потому, что работает со многими другими госведомствами и получает около 20% общей выручки от правительства США. Некоторые эксперты утверждают, что эта компания «держит правительство США в заложниках».