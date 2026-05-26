Актер Глеб Калюжный, вернувшийся домой после срочной службы в армии, ответил на вопрос о том, почему он не остался в рядах военнослужащих Вооруженных сил и не подписал контракт на службу в зоне специальной военной операции. Об этом пишет KP.RU.

«Я считаю, что я могу больше пользы принести тем, чем я хорошо умею заниматься. Буду сниматься в патриотических фильмах», — сказал Калюжный.

Сообщается, что артист уже приступил к работе над картинами патриотической направленности. В частности, он рассказал, что в производстве находится проект, посвященный юноше, который решил собрать музыкальную группу после службы в армии, а также семейный фильм «Дед Фомич».

Ранее директор Калюжного сообщил, что актер демобилизовался в звании младшего сержанта, а во время службы был командиром отделения. По его словам, выйдя с КПП, 27-летний артист признался, что помимо радости также испытывает чувство грусти и ностальгии.

В октябре 2024 года Калюжный получил повестку, однако проигнорировал требование явиться в военкомат без оснований для отсрочки или освобождения от военной службы. В марте 2025 года в отношении Калюжного было открыто уголовное дело о продолжительном уклонении от службы в армии.

После того как он добровольно явился на призывной пункт в мае 2025 года, уголовное дело было прекращено. Артиста определили в 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк, ответственный за охрану и оборону объектов центральных органов военного управления. Воинская часть, которая считается элитным формированием, входит в Московский военный округ и дислоцируется в старинных казармах на юге столицы.

Глеб Калюжный впервые появился на экране в главной роли в фильме «14+» в 2015 году. В 2020 году вышел сериал «Территория» с его участием, а в 2021 году он появился в проекте «Вампиры средней полосы».