В отношении актера Глеба Калюжного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ — об уклонении от службы в армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что дело завели в связи с «продолжительным уклонением» актера от прохождения срочной службы» в рядах Вооруженных сил. В случае признания виновным актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 года в Москве, снимается в кино с 2015 года. Сыграл в сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна», а также выпустил несколько музыкальных альбомов.

Издание «СтарХит» отмечает, что сейчас Калюжный «сконцентрирован на карьере»: недавно вышли сериал «Челюскин. Первые», где он исполнил главную роль вместе со Стасей Милославской, и ретродетективный боевик «Красный Шелк», снятый совместно с Китаем, а впереди у актера премьера спортивного байопика «Первый на Олимпе» о чемпионе по гребле Юрии Тюкалове.

На срочную службу в армии россиян призывают дважды в год, весенний призыв длится с 1 апреля по 15 июля, а осенний начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря. Призывной возраст для мужчин в России — с 18 до 30 лет.

В феврале в Госдуму внесли законопроект о продлении срока призыва на год при его неисполнении, речь идет о внесении поправок в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе». Разработавший его глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснял RTVI, что изменения коснутся тех, кто «по каким-то причинам не успел попасть в армию». По его словам, инициативу планируется рассмотреть до начала весеннего призыва 2025 года.

В 2022 году в дополнение к уголовной ответственности за уклонение от срочной службы в России были введены уголовные наказания в виде лишения свободы и штрафов за уклонение от военной и альтернативной службы.