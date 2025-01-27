Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов разработал законопроект о призыве лиц, не попавших в армию, по решениям предыдущих призывных кампаний. Источник RTVI в правительственной комиссии по законопроектной деятельности отметил, что кабмин поддержал документ.

Как пояснил сам Картаполов, речь идет о лицах, которые «по каким-то причинам не успели попасть в армию». Он отметил, что этот документ «о призывниках — раз, и два — о повышении боеспособности наших вооруженных сил».

«Призывники получат возможность решать свои вопросы в указанное время. Вот они получили повестку. Если у них есть обстоятельства, подтвержденные документами, которые не позволяют им прийти на службу в Вооруженные силы, то они могут это сделать в течение года после этого случая. И в любой следующий призыв прийти и призваться», — пояснил депутат.

На вопрос, что будет в ситуации, когда получивший повестку призывник не пришел в военкомат без каких-либо объяснений, Картаполов ответил, что этим лицам впоследствии придется отвечать за свои действия.

«Ему надо будет пояснять, почему он не явился. Это если у него есть обстоятельства, которые позволяют ему не быть призванным. <…> Мы все делаем для людей, чтобы они получили возможность решать свои вопросы и спокойно прийти в армию тогда, когда им это удобно в течение года. Армия всегда их ждет», — сказал он.

Картаполов добавил, что документ планируется рассмотреть до начала весеннего призыва, во время которого, скорее всего, рассылка электронных повесток будет уже массовой.

«Люди ждут этого, ждут с нетерпением. <…> [Нужно] сделать людей более ответственными и дисциплинированными», — пояснил он.

На вопрос, будут ли такому человеку присылать новую повестку, Картаполов ответил отрицательно: «Не будут, конечно».

«А мы на повестках не экономим, они у нас будут электронные. <…> Плюс там еще уменьшили количество этих всех специалистов в призывных комиссиях и самих призывных комиссий. Все для людей», — сообщил журналистам депутат.

Сейчас, пояснил парламентарий, человека, который был призван, но не попал в армию, «необходимо задерживать, привлекать и приводить», а в случае одобрения документа «у него будет год впереди». Он подчеркнул, что это «не отсрочка».

Картаполов рассказал, что сегодня он прошел медкомиссию на получение лицензии для приобретения оружия.

«Я это сделал в цифровом режиме по записи в течение одного часа, потому что заранее записался, все, приехал. У нас будет ровно то же самое — все для людей», — подчеркнул он.

В случае одобрения законопроекта, продолжил Картаполов, прохождение медкомиссии тоже будет «в цифровом формате».

«Сейчас же люди платят улыбкой. Вот с улыбкой будут в армию идти», — сказал депутат.

Законопроект, который разработал Картаполов, предлагает дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе». Его суть заключается в следующем: военкоматы получат права призывать в армию россиян в течение года после прохождения комиссии, если это решение не было исполнено сразу же.

Документ также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, двух и более в муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Это, по замыслу авторов инициативы, позволит сократить число должностных лиц, занятых в призывной кампании, включая врачей, а также повысит качество призыва россиян на военную службу.

С 2024 года штраф неявку в военкомат по повестке может составить до 30 тыс. рублей (ранее он не превышал 3 тыс. рублей). Тех, кто покинул Россию на срок не менее шести месяцев и не сообщил об этом, могут оштрафовать на сумму до 15 тыс. рублей.

Предположительно, с 2025 года Минцифры планирует полноценный запуск реестра воинского учета (он же реестр повесток). Как только это произойдет, электронные повестки будут иметь юридическую силу наравне с бумажными. Электронная повестка будет считаться врученной дистанционно с момента появления на «соответствующем информационном ресурсе» (например, в личном кабинете на «Госуслугах») или по прошествии семи дней с даты размещения в реестре.