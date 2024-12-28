Минобороны России объявило осенний призыв 2024 года завершенным. В соответствии с указом президента Владимира Путина, с 1 октября, когда по всей стране начали работу призывные комиссии, в Вооруженные Силы (ВС) и другие воинские формирования было направлено 133 тыс. человек, отчиталось ведомство в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — утверждают в Минобороны.

В заявлении сказано, что призывники имели право выбрать, в каких войсках служить, «с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора». Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-­производственных подразделений, а также спортивных рот, добавили в ведомстве.

«В научные и научно-­производственные подразделения было направлено 578 человек, а в спортивные роты 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта», — говорится в сообщении.

Как уверяют в Минобороны, на сборных пунктах всех призывников обеспечили «установленными нормами довольствия». По данным ведомства, на «прямые телефонные линии», организованные на время призыва, поступило более 1,2 тыс. звонков.

Последний раз «по старым правилам»?

В указе Путина об осеннем призыве-2024 его сроки были установлены с 1 октября по 31 декабря. Призыву подлежали мужчины, обязанные состоять на воинском учете (вне зависимости от того, состоят они или нет) и не пребывающие в запасе, в возрасте от 18 до 30 лет — то есть те, кто родились с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года.

Это была, вероятно, последняя кампания, проходившая «по старым правилам», когда основанием для призыва были только бумажные повестки. В трех регионах — на Сахалине, в Рязанской области и Марий Эл — в тестовом режиме рассылали электронные повестки, но юридической силы они не имели.

Нынешней осенью электронные повестки также получали москвичи призывного возраста, некоторым они приходили повторно. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил это «тестированием, отладкой системы».

Предположительно, с 2025 года Минцифры планирует полноценный запуск реестра воинского учета (он же реестр повесток). Как только это произойдет, электронные повестки будут иметь юридическую силу наравне с бумажными. Электронная повестка будет считаться врученной дистанционно с момента появления на «соответствующем информационном ресурсе» (например, в личном кабинете на «Госуслугах») или по прошествии семи дней с даты размещения в реестре.