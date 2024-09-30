Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, на военную службу планируется призвать 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. В указе о весеннем призыве к набору в армию предполагалось 150 тысяч человек.

Отправлять срочников со сборных пунктов в места прохождения службы планируется с 15 октября. В Генштабе сообщили, что срок военной службы по призыву не изменится и составит год. Призывников не будут привлекать к участию в военной операции в новых регионах, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Призывникам будут выдавать бумажные повестки — лично под расписку или заказными письмами. Особенностью осеннего призыва будет возможность обжаловать решение военкомата до суда через портал «Госуслуги».

В середине сентября в трех регионах России — на Сахалине, в Рязанской области и Марий Эл — началась проверка Единого реестра воинского учета, через который в дальнейшем планируется уведомлять призывников о повестках в военкоматы. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в осенний призыв основным способом извещения призывников останется бумажная повестка.

По его словам, призыв будут проводить «по старым правилам» до тех пор, пока электронный реестр воинского учета не заработает полноценно. Предположительно тестирование сервиса должно закончиться к 1 января 2025 года, отметил Картаполов.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил RTVI, что осенний призыв будет проходить по-старому, «ориентироваться надо на бумажную повестку». Он назвал «нормальным процессом» уведомления о внесении в электронный реестр воинского учета, которые начали получать на «Госуслугах» жители разных регионов России.