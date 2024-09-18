В России запустили сайт Единого реестра воинского учета, через который в дальнейшем планируется уведомлять призывников о выписке повесток для явки в военкоматы. Портал находится по адресу «реестрповесток.рф«, и на его главной странице размещена информация о правилах работы с сайтом и порядке действий при получении повестки.

Сейчас на портале размещено сообщение о том, что «в настоящее время проводится Единая проверка реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл».

Ниже находится форма авторизации для входа в личный кабинет, который осуществляется с помощью подтвержденной учетной записи на Госуслугах через ЕСИА. Кроме того, на сайте перечислены:

способы рассылки повесток,

условия, при которых повестка считается врученной,

ограничительные меры, действующие при неявке в военкомат в указанные в повестке сроки.

О проверке реестра электронных повесток в Сахалинской области 13 сентября писала газета «Советский Сахалин». В ее сообщении уточнялось, что в личные кабинеты жителей региона на сайте госуслуг будут поступать уведомления из реестра.

«Переживать не стоит, рассылка осуществляется исключительно в информационных целях и не обязывает к выполнению юридический значимых действий», — цитирует издание разъяснения Минцифры, которое проводит проверку сайта реестра по заказу Минобороны.

Аналогичное сообщение с таким же текстом было опубликовано в газете «Волжская правда» по поводу начала проверки реестра электронных повесток в Марий Эл. Рассылку повесток в тестовом режиме жителям Рязанской области анонсировали «Рязанские ведомости».

Во всех трех регионах, как предупреждали в Минцифры, тестовая рассылка повесток должна была стартовать 15 сентября. Однако в этот день проверка так и не началась — сайт запустили только сегодня, 18 сентября.

Согласно правительственному постановлению, Единый реестр воинского учета должен полностью заработать с 1 ноября 2024 года: эта дата указана как срок, когда Минцифры, отвечавшее за разработку сервиса, должно передать работу Министерству обороны.

Уклониться станет сложнее. Как изменится призыв с введением электронных повесток

В марте глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что в тестовом режиме электронные повестки рассылались в личные кабинеты призывников на сайте госуслуг уже в период весеннего призыва 2024 года. Он напоминал, что аналогичная рассылка проводилась и в ходе осеннего призыва 2023 года. По словам депутата, основной остается бумажная повестка, на которую и следует ориентироваться.

Юрист Александр Латынин подтверждал, что некоторые призывники действительно получили электронные повестки осенью-2023. По его словам, это вызвало у молодых людей панику, поскольку из-за отсутствия четких разъяснений со стороны властей они не знали, как действовать.

Минувшим летом Картаполов заявил, что при проведении осеннего призыва 2024 года в большинстве регионов России призывники по-прежнему будут получать бумажные повестки. Электронные повестки, по его словам, могут получить жители крупных российских городов. Депутат добавил, что если на момент получения повестки призывник находится в отпуске, он должен уведомить об этом военкомат, указав срок своего возвращения.