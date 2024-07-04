В осенний призыв будут рассылаться как электронные повестки, так и бумажные. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время заседания палаты парламента, передает корреспондент RTVI.

«Во время осеннего призыва оповещения традиционным способом, то есть с использованием бумажных повесток, останется в подавляющем большинстве субъектов», — сказал Картаполов.

В беседе с RTVI он уточнил, что электронные повестки затронут, прежде всего, призывников, живущих в крупных городах. «Ну какие в деревне электронные повестки?» — отметил Картаполов.

«Мы будем смотреть. И в любом случае: защита интересов призывника — это наша обязанность, мы будем это делать», — заверил он.

Вопрос о повестках был поднят во время обсуждения Госдумой в первом чтении законопроекта о передаче работодателями в реестр воинского учета необходимых сведениях о гражданах. Сейчас они делают это через портал Госуслуг. Проект был принят в первом чтении.