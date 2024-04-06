В период весеннего призыва в 2024 году россиянам могут присылать сразу по две повестки — и бумажную, и электронную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

«Может прийти [две повестки], ничего страшного в этом нет», — заявил депутат, уточнив, что в таких случаях призывнику следует идти в военкомат по бумажной повестке.

По словам Картаполова, обе повестки — бумажная и электронная — по содержанию полностью совпадают: «Что написано в электронной, то написано и в бумажной».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне сообщал, что в ходе весеннего призыва 2024 года электронные повестки будут рассылать в тестовом режиме. По его словам, бумажные повестки продолжат оставаться «основными» до тех пор, пока не начнет работать электронный реестр военнобязанных.

В марте юрист Александр Латынин сообщил RTVI, что электронные повестки в тестовом режиме уже рассылались осенью 2023 года. По его словам, это были «пробные выстрелы», которые привели призывников «в панику», поскольку они «не знали, что делать».

Весенний призыв 2024 года стартовал в России 1 апреля, он впервые охватит граждан с 18 до 30 лет. В соответствии с указом, который президент Владимир Путин подписал 31 марта, за три с половиной месяца планируется призвать на военную службу 150 тысяч человек, не пребывающих в запасе. Для сравнения: в 2023 году призывали 147 тысяч человек.

В Генштабе уточняли, что все призывники, которые состояли на воинском учете и достигли 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были сняты с воинского учета и переданы в запас. Срок службы в рамках весеннего призыва остался прежним и составляет один год. Отправку срочников в войска со сборных пунктов планируется начать 15 апреля.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заверил, что военнослужащие, которые призываются на службу в весенней кампании, не будут привлекаться к участию в спецоперации.

Картаполов назвал «ерундой» и «хайпом» сообщения о том, что призывников якобы массово заставляют подписывать контракт с Минобороны. «Это наши недрузья пытаются ловить какой-то хайп на этой теме. Все происходит абсолютно организовано, понятно, прозрачно и добровольно», — заявил корреспонденту RTVI глава думского комитета по обороне, напомнив при этом, что каждый человек, в том числе военнослужащие по призыву, имеет право заключить контракт с Вооруженными силами.