Если призывник получает электронную повестку, находясь при этом в отпуске, он обязан уведомить военкомат о том, что не может явиться туда сразу, и указать дату своего возвращения. Об этом РИА Новости заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, если призывник не позаботится о том, чтобы проинформировать военкомат об отсутствии возможности оперативно явиться по повестке, «будет много вопросов потом».

«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо», — пояснил Картаполов.

Накануне, 6 апреля, депутат предупреждал россиян, что в ходе весеннего призыва 2024 года они могут получить сразу по две повестки — и бумажную, и электронную — с идентичным содержанием. «Ничего страшного в этом нет», — обратился он к призывникам.

В таком случае, по словам Картаполова, идти в военкомат следует с бумажной повесткой, поскольку электронные рассылаются в тестовом режиме до запуска реестра военнообязанных.

В марте юрист Александр Латынин сообщил RTVI, что электронные повестки в тестовом режиме уже рассылались осенью 2023 года как «пробные выстрелы», но они вызвали панику у призывников, которые «не знали, что делать».

Весенний призыв 2024 года стартовал в России 1 апреля, он впервые охватит граждан с 18 до 30 лет. Срок службы по-прежнему составляет 1 год. В соответствии с указом, который президент Владимир Путин подписал 31 марта, за три с половиной месяца планируется призвать на военную службу 150 тысяч человек, не пребывающих в запасе. Для сравнения: в 2023 году призывали 147 тысяч человек.

В Генштабе сообщили, что все призывники, которые состояли на воинском учете и достигли 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были сняты с воинского учета и переведены в запас.

Отправку срочников в войска со сборных пунктов планируется начать 15 апреля. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заверил, что новобранцев из весеннего призыва не будут привлекать к участию в спецоперации.

Российское законодательство предоставляет срочникам право заключить контракт с Минобороны уже через три месяца после призыва. Однако Картаполов называет «ерундой» и «хайпом» сообщения о том, что призывников якобы заставляют подписывать контракты, чтобы их можно было задействовать в военной операции.

«Это наши недрузья пытаются ловить какой-то хайп на этой теме. Все происходит абсолютно организовано, понятно, прозрачно и добровольно», — заявил корреспонденту RTVI глава думского комитета по обороне, отметив, однако, что каждый, включая призывников, вправе заключить контракт с ВС.