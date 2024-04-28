Единый реестр воинского учета должен быть готов к вводу в эксплуатацию 1 ноября 2024 года. Этот срок указан в постановлении правительства, поручившего Минцифры завершить работу по запуску этого электронного сервиса к 31 октября. Документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.

Постановление было подписано 19 апреля и опубликовано 27 апреля. В нем говорится о двух этапах работы над реестром. Первый должен завершиться 31 октября, он включает разработку различных функций, включая загрузку данных военнообязанных и рассылку электронных повесток.

Ко второму этапу, который начнется 1 ноября, Минцифры должно сдать работу Министерству обороны. Оно, в свою очередь, должно проверить, насколько реестр соответствует требованиям защиты информации. После этого Минобороны займется «вводом реестра в эксплуатацию, первоначальной загрузкой сведений о гражданах, эксплуатацией и развитием» сервиса.

Специализированные издания для юристов истолковали постановление правительства как указание на то, что с 1 ноября Единый реестр воинского учета будет введен в эксплуатацию. Минцифры ранее предупреждало, что в полноценном формате этот реестр сможет заработать не раньше 2025 года.

Цифровой призыв. Вопросы и ответы про закон об электронных повестках

Закон о цифровизации воинского учета президент России Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. В декабре он поручил начать применение реестра в ходе осеннего призыва-2024 — с постановкой на воинский учет без личной явки в военкомат и рассылкой электронных повесток.

В тестовом режиме электронные повестки начали рассылать уже в ходе весеннего призыва. Член думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснял, что при получении повесток в обеих формах ориентироваться надо на бумажную, которая пока остается основной. Он также заверял, что в рамках «апробации системы» электронные повестки не имеют юридической силы.

Уклониться станет сложнее. Как изменится призыв с введением электронных повесток

После ввода реестра в эксплуатацию электронные повестки станут равноценными бумажным. Они будут считаться врученными с момента появления на «соответствующем информационном ресурсе» (например, в личном кабинете на «Госуслугах») или по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре.

Со дня вручения повестки гражданину запрещается покидать страну до явки в военкомат. Предупреждение о запрете он должен получить в течение суток. Призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 дней после получения повестки. За нарушение этих сроков предусмотрены «временные меры» в виде запретов:

на оформление кредитов и микрозаймов,

на регистрацию ИП, недвижимости и автомобилей,

на управление транспортом.

Власти регионов вправе самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения — например, блокировать призывникам выплаты, временно лишать их льгот и других мер поддержки.

Закон предусматривает автоматическое снятие ограничений в течение суток после явки в военкомат или подтверждения уважительной причины для неявки.