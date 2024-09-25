В октябре в России стартует осенний призыв в армию. Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, основанием для него будут бумажные повестки, при этом в трех регионах будут рассылать электронные повестки в тестовом режиме. Главное об осеннем призыве 2024 года — в материале RTVI.

Сроки осеннего призыва

Осенний призыв традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря Для сельских жителей, занятых в посевных и уборочных кампаниях, он начинается позже — с 15 октября, для Крайнего Севера — с 1 ноября.

Указ президента о начале осеннего призыва, как правило, публикуется в конце сентября.

С 1 декабря президент России Владимир Путин распорядился увеличить штатную численность вооруженных сил на 180 тыс. человек — до 2 млн 389 тыс. Из них военнослужащие составляют 1,5 млн, остальная часть — это гражданские служащие. Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с RTVI допустил, что наращивать личный состав будут в том числе путем расширения планов призыва.

Кто подлежит осеннему призыву-2024

Призыву на военную службу подлежат мужчины, обязанные состоять на воинском учете (вне зависимости от того, состоят они или нет) и не пребывающие в запасе, в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом под осенний призыв-2024 попадают те, кто родились с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года.

Кто не подлежит призыву

Осенью не призывают педагогических работников — они подпадают только под весенние призывные кампании.

Призыву в целом не подлежат те, кто уже прошел или проходит военную службу, либо альтернативную гражданскую службу (АГС).

Также на срочную службу не призывают мужчин с непогашенной судимостью и тех, кто находится под арестом или под следствием.

Кому положена отсрочка

По закону «О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку имеют:

признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья;

студенты-очники вузов с государственной аккредитацией, аспиранты;

сотрудники IT-компаний, аккредитованных в Минцифры, если они успели подать соответствующие заявления до 7 августа;

отцы-одиночки;

отцы двух и более детей;

отцы ребенка-инвалида до трех лет;

мужчины, у которых жена ждет второго ребенка, если срок беременности составляет не менее 22 недель;

мужчины, постоянно и единолично ухаживающие за близкими родственниками.

Отсрочка также предоставляется депутатам Госдумы, региональных и муниципальных собраний, сотрудникам противопожарных служб, МВД, ФСИН, органов прокуратуры, следственных и таможенных органов.

Кроме того, право на освобождение от призыва имеют:

обладатели ученой степени;

сыновья и родные братья тех, кто погиб при исполнении своих обязанностей во время службы по призыву или при прохождения военных сборов, а также тех, кто умер в результате ранений или травм, полученных в этот период или после его окончания.

Какие повестки будут иметь юридическую силу осенью 2024 года

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что этой осенью призыв пройдет «по старым правилам» — основанием для него будут по-прежнему бумажные повестки. Депутат объяснил это тем, что реестр воинского учета (он же реестр повесток) пока не работает полноценно и только тестируется, в рабочий режим его переведут, предположительно, к 1 января 2025 года — то есть уже после окончания осеннего призыва. О том, что реестр начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года, ранее предупредили и в Минцифры.

При этом электронные повестки в тестовом режиме будут рассылать в трех регионах — на Сахалине, в Рязанской области и Марий Эл. Проверка реестра в этих субъектах запущена 18 сентября. Местных жителей предупредили, что рассылка «осуществляется исключительно в информационных целях и не обязывает к выполнению юридически значимых действий».

Картаполов заявил 23 сентября, что в этот осенний призыв «говорить о смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.

После запуска реестра воинского учета в рабочем режиме — предположительно, с 2025 года — электронные повестки будут иметь юридическую силу наравне с бумажными. Электронная повестка будет считаться врученной дистанционно с момента появления на «соответствующем информационном ресурсе» (например, в личном кабинете на «Госуслугах») или по прошествии семи дней с даты размещения в реестре.

Какие виды повесток вручают мужчинам призывного возраста

Повестки бывают двух видов:

для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу (повестка на медицинское освидетельствование, призывную комиссию, альтернативную гражданскую службу, а также для отправки к месту прохождения военной службы);

для уточнения данных воинского учета (в ней должно быть прописано соответствующее назначение).

Если у гражданина есть отсрочка, например, у студента-очника, то по закону военкомат может вызвать его только для уточнения данных. При получении повестки на призывные мероприятия такой человек имеет право написать отказ от медкомиссии.

Когда повестка будет считаться врученной осенью 2024 года

Бумажные повестки, на основе которых пройдет осенний призыв, вручаются лично в руки под расписку, либо направляются заказным письмом.

Согласно изменениям в ст. 31 закона «О воинской обязанности и военной службе» (вступили в силу 1 сентября 2024 года), если человек отказывается получить повестку, она считается врученной в день такого отказа. При этом отказ должен быть зафиксирован, например, на повестке должны поставить отметку об отказе с датой, ФИО и подписью должностного лица, а также присутствовавших свидетелей.

Повестка письмом по почте считается врученной в день доставки такого письма адресату под расписку. В уведомлении о вручении заказного письма должна стоять отметка почтовой службы о том, что оно было вручено гражданину.

Что грозит за неявку по повестке и уклонение от военной службы

За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины может быть назначено наказание по статье 21.5 КоАП в виде штрафа. Согласно изменениям в статью, вступившим в силу в сентябре, штрафы существенно повысились и составляют от 10 тыс. до 30 тыс. рублей (было от 500 до 3 тыс. рублей).

Картаполов предупредил, что штраф до 30 тыс. рублей будет грозить, если гражданин не явится в военкомат спустя 20 дней после получения повестки.

Уклонение от прохождения военной службы может повлечь уголовное наказание по ст. 328 УК. Она предусматривает разные варианты наказаний — от штрафов на сумму до 200 тыс. рублей до лишения свободы на два года.

Ограничения для призывников

Нововведения в закон «О воинской обязанности и военной службе», вступившие в силу с сентября, предусматривают «временные ограничительные меры» для тех, кто подлежит призыву, чтобы обеспечить их явку по повесткам.

Адвокат по призыву и мобилизации Александр Передрук рассказал RTVI, что эти меры можно разделить на два типа:

общие ограничения для всех, кто обязан состоять на воинском учете — не только призывники, но и, например, состоящие в запасе;

временный запрет на выезд из России, касающийся только призывников.

Если общие меры могут приниматься военкоматами уже в этот осенний призыв, то запрет призывникам на выезд из России не может быть применен, пока полноценно не работает реестр повесток, указал адвокат.

«Эта мера в отношении конкретного гражданина может применяться только со дня размещения повестки именно в самом реестре. А поскольку реестр не функционирует, повестку разместить нельзя. Следовательно, запрет на выезд тоже нельзя установить», — пояснил Передрук.

Что касается общих ограничительных мер, то они могут применяться во время осеннего призыва, если гражданин не явился по повестке в течение 20 дней.

Эти меры включают, например, запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, ограничения на управление транспортными средствами и запрет на их регистрацию, запрет на выдачу кредитов и займов, запрет на сделки с недвижимостью.

Планировалось, что военкоматы будут передавать списки уклонистов в соответствующие ведомства в автоматизированном режиме, отметил Передрук. Электронная система еще не введена в строй, но закон позволяет вводить ограничения и без этого, так что подобные меры против уклонистов могут принимать «в индивидуальном порядке», полагает адвокат.