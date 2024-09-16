Указ президента Владимира Путина об увеличении штатной численности российской армии до 2 млн 389 тыс. человек — это «далеко не предел», спустя время будет как минимум еще один этап расширения личного состава. Такое мнение высказал в беседе с RTVI глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Чем вызвано расширение численности ВС

Он отметил, что из заявленной в указе общей численности Вооруженных сил военнослужащие составляют 1,5 млн, а остальная часть — это гражданские служащие. Таким образом численность армии, вероятно, только приближается к показателю, который необходим «чтобы полностью купировать все возможные военные угрозы», считает эксперт.

«Время сейчас нестабильное, неспокойное, поэтому, я думаю, [что увеличение армии — это] абсолютно нормальный процесс. Я думаю, что он будет продолжаться, что будет еще один этап как минимум через некоторое время, когда мы еще больше закрепим нужное количество», — сказал Михайлов.

Согласно опубликованному 16 сентября указу Путина, численность Вооруженных сил увеличилась на 180 тыс. человек до 2,389 млн. Это уже третье расширение личного состава с начала военной операции на Украине. В августе 2022 года Путин увеличил численность ВС на 137 тыс. человек, в декабре 2023-го — еще на 170 тыс. Декабрьский указ в Минобороны связывали с «ростом угроз» для России на фоне военной операции и расширения НАТО. В ведомстве заверяли, что мобилизация в связи с расширением численности ВС не планируется.

Как будет организовано расширение личного состава

Михайлов предположил, что наращивать личный состав будут в том числе путем расширения планов призыва.

«В весенний призыв у нас ушло около 150 тыс. призывников. Возможно, эта цифра будет расширяться, и за счет нее еще будет расширяться личный состав Вооруженных сил», — полагает Михайлов.

Эксперт пояснил, что России нужно увеличивать количество срочников для того, чтобы «больший процент молодых людей проходил военную службу и получал воинскую учетную специальность».

«Плюс нам необходимо и контрактников большее количество, потому что, судя по обстановке в мире, никто сейчас пока не может предположить, какие еще новые конфликты возникнут у нас в подбрюшье или на границе, поэтому военные нам нужны в любом случае», — продолжил военный аналитик.

Могут ли объявить мобилизацию

Михайлов не ожидает новой волны мобилизации в связи с указом Путина.

«Я не думаю, что сейчас возможен какой-то новый этап мобилизации, потому что серьезных причин для этого нет — и судя по заявлениям военно-политического руководства, и судя по обстановке на линии боестолкновений. Все-таки в этом нет такой прямо явной необходимости», — пояснил он.

Эксперт также сослался на доклады руководства Минобороны, согласно которым приток контрактников и добровольцев, желающих пойти на военную службу, «продолжает нарастать».

«У нас улучшается обеспечение участников СВО, материальное и в других сферах, в том числе в отношении льгот, налоговых вопросов, кредитных историй и так далее. То есть процесс повышения возможностей для наших военнослужащих», — перечислил Михайлов.

«Далеко не предел»

Михайлов объяснил расширение армии «назревшей ситуацией» и заявил о необходимости увеличивать личный состав других силовых структур.