Штатная численность российских Вооруженных сил увеличивается в первую очередь за счет военнослужащих по контракту, о дополнительном наборе по призыву речи не идет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя указ президента России Владимира Путина.

«У нас призыв — это константа, а увеличение численности будет производиться за счет увеличения военнослужащих по контракту, в первую очередь», — сказал Картаполов (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

По его словам, увеличение численности российской армии «погружено в план развития совершенства» ВС России и связано с расширением НАТО.

«Обусловлено это прежде всего тем, что меняется обстановка вокруг наших границ. Та же самая Финляндия вступила в НАТО. Необходимо формирование новых соединений воинских частей, для этого нужна численность», — пояснил Картаполов.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» назвал увеличение штатной численности ВС «назревшим и своевременным». Он отметил, что «в последнее время очень явственно встала угроза войны с НАТО», а «солдат ведь еще нужно успеть подготовить, пока не начался полномасштабный конфликт».

«Грамотные офицеры нам тоже крайне необходимы. И при этом, конечно, стимулировать и добровольческое движение. Нет ничего плохого в том, если в российской армии людей будет больше, чем заявлено», — отметил Журавлев.

Член думского комитета по обороне Андрей Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС с созданием новых частей и соединений для проведения военной операции. Эти подразделения набираются из числа добровольцев-контрактников.

«Все же просто. Давайте без паники и без пафоса», — сказал Гурулев в своем телеграм-канале.

Коллега депутата по комитету Виктор Заварзин заявил Daily Storm, что связи между указом Путина и новой волной мобилизации «не видно никакой».

«У нас достаточно контрактников идет. Увеличение должно быть с учетом обстановки, которая происходит на Курском направлении и на других. Северо-Запад мы укрепляем, ввиду того что Финляндия вступила [в НАТО]. <…> Поэтому не вижу, чтобы это было связано с мобилизацией», — считает Заварзин.

16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий с 1 декабря штатную численность ВС до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. В прошлый раз численность российской армии увеличивалась в конце 2023 года — до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих. В Минобороны это связывали с «ростом угроз» для России на фоне военной операции и НАТО.