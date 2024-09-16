Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 декабря 2024 года штатная численность Вооруженных сил увеличивается до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ опубликован на портале правовых актов.

Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из бюджета, необходимых для выполнения указа.

В предыдущий раз численность российской армии увеличивалась в конце 2023 года — до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих.

В Минобороны пояснили, что увеличение численности военнослужащих происходит поэтапно за счет желающих проходить военную службу по контракту. В ведомстве добавили, что повышение штатной численности ВС обусловлено «ростом угроз» для России, связанных с проведением военной операции на Украине и «продолжающимся расширением НАТО».

В середине июня Путин сообщил, что в зоне боевых действий на Украине находятся почти 700 тыс. российских военных.