Все молодые люди независимо от состояния здоровья должны «пройти через армию», заявил глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Те, кому служба противопоказана по медицинским показаниям, могут работать на кухне или писарями, считает он.

«Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», — пояснил Фадеев, слова которого приводятся в телеграм-канале СПЧ.

По его словам, необходимо «увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву». Сейчас в России через армию проходит «только треть или четверть молодых людей», добавил глава СПЧ.

Другие заявления Фадеева

Фадеев заявил, что после того как осенью 2022 года в России объявили частичную мобилизацию, часть молодых людей «побежала» за границу «прямо на самокатиках и в шортиках».

«Многие из этих молодых людей закончили самые видные университеты, столичные университеты. Считается, что они получили хорошее образование. Но образование — это не только знания по профессии, это гораздо шире. Эти ребята не получили достойного образования, поскольку не понимают, как устроен мир и жизнь в этом мире», — утверждает Фадеев.

В сентябре 2022 года глава СПЧ осудил представителей «творческой элиты», которые выступили против российской военной операции на Украине. Он назвал их «графоманами, арлекинами и фиглярами» и заявил, что России нужна новая элита: «воины, врачи, военкоры, волонтеры».

Среди прочего, Фадеев обратил внимание на оборонный бюджет страны. Он напомнил, что ранее Россия тратила на оборону 3% ВВП, а сейчас — 8%. «Скептики скажут: как же, вы опять хотите пушки вместо масла! Не будет пушек — не будет и масла. Тратить на оборону столько, сколько надо!» — подчеркнул он.

Новая мобилизация в России

В сентябре и октябре 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. Согласно информации Минобороны, за это время было призвано больше 300 тыс. человек. В 2023 году по контракту в Вооруженные силы России были приняты 500 тыс. человек, говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин в середине июня 2024 сообщил, что в зоне военной операции находятся около 700 тыс. российских военных.

Околовоенный телеграм-канал «Рыбарь» 3 сентября писал, что без крупного притока свежей силы якобы не провести «давно обсуждаемую частичную демобилизацию призванных в 2022 году». По мнению телеграм-канала, необходимо «обеспечивать приток людей в армию в большем количестве, чем их выбывает по совокупности причин».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 сентября заявил, что объявление новой мобилизации в России не обсуждается. По его словам, желающих заключить контракт с Минобороны для участия в боевых действиях на Украине становится все больше, а в стране принимаются экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.