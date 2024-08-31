Большинство россиян не ожидают второй волны мобилизации и не видят в ней необходимости, но все больше граждан тревожатся из-за того, что могут объявить всеобщую мобилизацию. Об этом свидетельствуют результаты августовского опроса «Левада-центра»* (есть в распоряжении RTVI).

Не ожидают второй мобилизационной волны в ближайшие месяцы 57% опрошенных, ожидают — 24%. Доля первых за полгода несколько сократилась, вторых — подросла, говорится в релизе.

Необходимости в новой мобилизации не видят 60% респондентов. Противоположное мнение высказали 18% — большинство из них составляют люди 55 лет и старше, а также те, кому едва хватает денег на еду, указали социологи.

Согласно результатам исследования, за полгода вырос уровень опасений по поводу того, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию. Если в феврале этого года доля тех, кого тревожит такая перспектива, составляла 34%, то в августе она увеличилась до 46%, следует из графиков в релизе.

Согласно исследованию, подавляющее число опрошенных беспокоит атака Вооруженных сил Украины на Курскую область — утвердительно на соответствующий вопрос ответили 91% респондентов. Главной причиной тревоги они назвали «жертвы среди мирного населения» (41%).

Как отмечают в «Левада-центре»*, за последний месяц сократилось число сторонников мирных переговоров — с 58% в июле до 50% в августе. В то же время стало больше сторонников продолжения военных действий — если в июле таких респондентов было 34%, то в августе стало 41%.

Опрос проводился с 22 по 28 августа по среди городского и сельского населения в 137 населенных пунктах в 50 регионах. В исследовании приняли участие 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше. Респондентов опрашивали на дому методом личного интервью.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов