Боевые действия между российскими и украинскими военными в Курской области, которые продолжаются с 6 августа, вызвали дискуссии о том, может ли ситуация в приграничье стать поводом для новой волны мобилизации в России. Что об этом говорят власти, военкоры и эксперты — в материале RTVI.

Bloomberg сообщил 13 августа со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны, что в России могут объявить мобилизацию в конце 2024 года. По словам одного из собеседников агентства, это якобы могут представить как ротацию военнослужащих на линии фронта.

Российский телеграм-канал «Война с фейками» расценил публикацию Bloomberg как ложь и «один из главных нарративов украинских пропагандистов». В посте говорится, что «в реальности ВС РФ пополняются за счет контрактников» и что их число «достаточное».

Днем ранее, 12 августа, президент Владимир Путин заявил на совещании по ситуации на российско-украинской границе, что число желающих заключить контракты с Минобороны «в последние дни увеличилось».

Что говорят депутаты

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

Никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет, бойцов на фронте хватает.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев:

Нам как минимум надо готовить мобилизационный резерв. Не для войны с Украиной, а для противостояния с Западом.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев:

Дополнительной мобилизации пока не будет, все идет в плановом режиме.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин:

У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация. В ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник Генерального штаба.

Что пишут военкоры и Z-каналы

Российский военный Егор Гузенко (телеграм-канал «Тринадцатый»):

Не пора ли сворачивать эту трехбуквенную операцию и объявлять войну? А там уже все по-взрослому делать, с тактическим ядерным оружием, мобилизацией и всеми вытекающими <…> Чем больше тянется время, тем больше оно работает не на нас.

Философ Александр Дугин:

ВСУ осуществили акт прямого вторжения на территорию России. Мы должны на это ответить радикально. Может все же мобилизацию? И уже прямо на Киев… Миллионами, русскими миллионами. Она нас все-таки достали.

Если для Победы нужна мобилизация, ее надо провести. Ее нет пока, вероятно, потому, что мы готовимся к полномасштабной войне с НАТО и бережем людей. Это может стать ошибкой, так как враг расценивает это как нашу слабость и наращивает эскалацию.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин (телеграм-канал «Рамзай»):

Категорически ни на что не собираюсь намекать, но хочу напомнить, как развивался кризис на Харьковском направлении в сентябре 2022 года. <…> Тогда фронт удалось окончательно восстановить лишь в начале октября на рубеже Жеребец — Северский Донец, а прямым следствием этого поражения стало решение о частичной мобилизации. Хочется верить, что уроки этой военной неудачи были нами усвоены хорошо.

Военкор Юрий Котенок:

В том, что сейчас они [ВСУ] захватили наши территории и будут на них стоять, а мы свои населенные пункты будем брать как Липцы и Волчанск, ничего хорошего, конечно, нет. <…> Не хотите мобилизации? Никто не заставляет. Но тогда силовые органы государства должны быть задействованы в СВО, если хотим победить, а не только участвовать. <…>

В Киеве уверены, что смогут раскачать ситуацию здесь. Расчет на то, что при объявлении мобилизации (а она неизбежна, на мой взгляд), народ в России встанет и пойдет свергать власть. Они действовали в этом направлении, действуют и, уверен, будут дальше действовать.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев:

Власть опять не обращается к народу. А ведь можно было обратиться. Призвать население к оружию. На нас напали. Родина в опасности. Обратиться к мужчинам. Попросить их обратиться в военкоматы. Мне почему-то кажется, что за месяц выполнили бы годовые нормы по мобилизации и удвоили бы нашу армию.

Военкор Александр Сладков:

Для меня главное — что ж мы будем делать сразу, как выдавим врага обратно на Украину? Такой прорыв до чего хотите может довести, вернее явиться поводом любых радикальных действий, от ядерного ответа до активизации мобилизации в нашей стране. Но я понимаю, что большое руководство далеко не в смятении. Мы даже по Банковой не бьем большими ракетами. Значит все будет решено в штатном режиме.

Военный волонтер Алексей Живов:

Прекрасно понимаю официальную позицию государства насчет того, что резервов хватает, и мобилизация не нужна.

Но если когда-то ее и проводить, то сейчас. Когда враг наступает на русскую землю, люди пойдут по призыву. <…> Кроме того, любые сборные мероприятия по мобилизации и подготовке мобилизованных гораздо удобнее проводить в теплое время года. Опыт прошлой частичной мобилизации это уже показал.

Но опять же повторюсь, хорошо понимаю логику того, почему мобилизацию не хотят рассматривать в качестве панацеи. Экономка пострадает, опять будет отток соевых и тд. Тяжела шапка Мономаха.

Телеграм-канал «ПриZрак Новороссии»:

Изумительно выглядят и заявления, что мобилизации конечно же, конечно же не будет, параллельно с лихорадочно-истеричными попытками наскрести хоть какой-то внятный резерв. Кто мешал все это подготовить заранее?

Фронтовой волонтер, поэтесса Анна Долгарева:

Курск показал, что резервов у нас не хватает. Тех резервов, на которые мы надеялись, чтобы идти дальше. <…> У нас есть добровольцы, но их не хватает, чтобы полноценно затащить большую войну. <…>

Тут должен быть вывод, что нужна вторая волна мобилизации. Для того, чтобы решить украинский вопрос, она действительно нужна. Но я уже не уверена, что наше руководство хочет именно этого.

Телеграм-канал Win/Win:

Агентство Bloomberg (газета «Правда» британских спецслужб) написала большой опус о неизбежности мобилизации в России в ноябре. Мы не раз говорили, что за счет грамотной ротации и дополнительных мер по рекрутингу, в первую очередь материальных стимулов, можно поддерживать такое качество армии, чтобы решить основные задачи.

Но главное даже не это. Мобилизация это перевод гражданского общества на военные рельсы. Это пережиток старого времени. Экономика должна работать настолько хорошо, чтобы платить профессиональной армии за работу, а мобилизация это удар по экономике. <…>

У нас скорее всего будет расширенный призыв со стимулами к профи выйти из запаса, если личного состава будет не хватать, а также для увеличения количества профессиональной армии.

Что говорят эксперты

Военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок:

На мой взгляд, наше военно-политическое руководство обойдется имеющимися в его распоряжении силами, войсками и всеми остальными средствами поражения.

Военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко:

Всеобщая мобилизация? Можно говорить что угодно. Я застал те времена, когда еще про победу коммунизма говорили. Точно нет.

Президент «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислав Ищенко:

У нас много дураков, которые постоянно галдят про мобилизацию. Вот уже два года как. По любому поводу хотят поставить под ружье пять, десять или тридцать миллионов граждан. Я считаю, что такой вероятности нет. И необходимости тоже.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин:

Самое негодное дело, когда журналисты будут рекомендовать профессионалам, администрациям тех или иных регионов, как им поступать в том или ином случае. Это все [вопросы мобилизации и военного положения] будет решать руководство Курской области и руководство страны.

Политолог Сергей Марков:

Что изменила Курская операция? Ведь это впервые вторжение на международно признанную территорию России со времен Великой Отечественной и Второй мировой войны. А пока ничего не изменила. Есть разные догадки. <…> Что будет новая мобилизация? Вряд ли.

Источник телеграм-канала «Политический аналитик»:

Точно не стоит ждать, что именно вторжение в Курскую область будет квалифицировано как повод для новой мобилизации или объявления войны Украине. Такое мнение власти на самом высшем уровне.