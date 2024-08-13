Российские власти могут в конце 2024 года объявить новую мобилизацию в стране, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны России.

Согласно публикации, мобилизацию якобы могут представить как ротацию военнослужащих на передовой. Источники издания утверждают, что такой вопрос рассматривается якобы из-за нехватки личного состава.

Один из собеседников газеты заявил, что российские регионы «в среднем не выполняют более трети своих квот» по набору контрактников, несмотря на повышение выплат.

Телеграм-канал «Война с фейками», комментируя публикации о якобы готовящейся в конце года мобилизации в России, пишет, что российские войска в зоне проведения военной операции пополняются за счет контрактников.

«Достаточное количество добровольцев делает новую волну мобилизации просто ненужной», — говорится в посте.

Разговоры о мобилизации в России возобновились на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с RTVI призвал «как минимум» готовить мобилизационный резерв «для противостояния с Западом».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в свою очередь заявил RTV, что дополнительной мобилизации из-за вторжения ВСУ в Курскую область «пока не будет».

Его коллега Виктор Заварзин тоже исключил возможность новой мобилизации на фоне событий в Курской области. По его словам, «такой цели не ставится». У России «достаточно сил, там уже есть успехи», заявил депутат.

О достаточном количестве бойцов на фронте также заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. 12 августа президент России Владимир Путин отметил на совещании по ситуации в Курской области, что количество желающих заключить контракты с Минобороны «в последние дни увеличилось». В конце июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что о мобилизации «вообще никто не разговаривает, речи не идет».